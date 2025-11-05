Justicia boliviana anula sentencia de prisión de la expresidenta Áñez y ordena su liberación

AME6821. LA PAZ (BOLIVIA), 13/03/2024.- Fotografía de archivo fechada el 15 de junio de 2022 de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez en la cárcel de Mujeres de Miraflores, en La Paz (Bolivia). La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) reafirmó su inocencia al cumplirse este miércoles tres años de su detención por los hechos que desencadenaron la crisis política y social de 2019, y exigió al Organismo Judicial boliviano su liberación. "Hace tres años, hace 1095 días, fui secuestrada, arrancada de mi familia y mi lugar en la ciudad de Trinidad, Beni (departamento), hacia la ciudad de La Paz, ilegal centro de detenciones asignado por Evo Morales, para encarcelar a sus adversarios políticos", expresó Áñez en una carta manuscrita que publicó en sus redes sociales. EFE/Stringer / Stringer ( EFE )

El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de dar un “golpe de Estado” en 2019.

Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia tres años antes, cuando gobernaba Evo Morales.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reveló a la prensa que “se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía 10 años” y agregó que ordenó su libertad “en el día”.

Esta decisión aún debe ser comunicada a un juez de La Paz para que tramite su liberación.

Según explicó el TSJ, Áñez se someterá a un “juicio de responsabilidades” de privilegio, con previa autorización del Congreso, y no por la vía penal común.

Saucedo dijo que hubo “vulneraciones al ordenamiento legal vigente, como así también a los derechos de los cuales ella goza”.

El martes, a través de la red social X, Áñez aseguró: "Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó" y añadió que sus actos en 2019 los hizo con “la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.

¿Cuándo estuvo Jeanine Áñez en el poder en Bolivia?

Áñez asumió la presidencia en 2019, en medio de una fuerte convulsión social, impulsada por la oposición que acusó a Morales de haber hecho fraude para continuar en el poder hasta 2025.

Tras su ascenso al poder, los seguidores de Morales salieron a protestar y se enfrentaron con fuerzas combinadas del ejército y la policía.

Según la Defensoría del Pueblo, la represión de las protestas de esos días dejó 36 personas fallecidas, la mayoría después de la asunción de Añez.

El oficialismo de izquierda impulsó otro juicio contra la política de derecha por la violencia ejercida por policías y militares para aplacar estas protestas durante los primeros días de su gobierno.

Los hechos más graves se reportaron en el poblado de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y en el vecindario de Senkata, en la ciudad de El Alto.

¿Qué dijo la justicia sobre este caso?

La justicia rechazó este segundo proceso, con el argumento de que le correspondía un juicio especial, pues los hechos ocurrieron cuando ocupaba el máximo cargo del país.

David Inca, integrante de una organización de víctimas, anunció que presentarán una acusación ante el nuevo Congreso para iniciar un juicio político contra Añez.

Sin embargo, expresó dudas sobre el nuevo Parlamento que iniciará funciones en los próximos días, ya que estará dominado por tres partidos de derecha y centroderecha: el Partido Demócrata Cristiano, liderado por el presidente electo Rodrigo Paz; Libre, del exmandatario Jorge Quiroga; y Unidad, del millonario Samuel Doria Medina.

Por su parte, el senador Branko Marinkovic, de la agrupación Libre y exministro de Áñez, celebró la decisión judicial: “recibimos con esperanza la libertad de la expresidenta Áñez, su liberación simboliza el fin de una etapa de abuso”.