Horóscopo de HOY, 4 de noviembre, del profesor Salomón: es día de bañarse con girasoles

Las personas nacidas en la fecha de hoy, 4 de noviembre, habla de los cuatro evangelistas, las cuatro estaciones del año, los cuatro elementos entre otros. Estas personas son muy intuitivas, capaces y prosperas. Que cuentan con la fuerza y la energía para lograr todo lo que se proponen.

El número del día es el 2670, la recomendación, bañarse con girasoles, para que todo gire en la dirección que usted quiera. Por otro lado, el color del día es el verde y la fruta, el aguacate.

Le podría interesar: ¿Cuáles son los días de suerte para signos zodiacales en noviembre?: Números y predicción

Horóscopo del profesor Salomón para este 4 de noviembre de 2025

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas de este signo, les llegará una semana de solución, que podrán resolver asuntos que le habían quedado pendientes del mes pasado y que prontamente se van a solucionar o a aclarar. Debe mantenerse firme y seguir adelante con sus proyectos, sin importar por lo que esté pasando.

Número del día: 4066.

Recomendación: El reventador.

Escorpio (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las personas nacidas en este signo, deben cuidar mucho su parte laboral, pues recuerde cumplir con todas las cosas que se le solicitan además, este semana se le presentará una situación que debe saber manejar para que más adelante, no tenga sorpresas desagradables. Si ha tenido una situación económica pendiente desde hace días, pronto la podrá solucionar.

Número del día: 8459.

Recomendación: El agua direccionada a la sabiduría.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Las personas de este signo tendrán mucho trabajo, además, le llegarán nuevas oportunidades, no debe quejarse de esto, pues es consciente de que le traerá cosas buenas. En los próximos días, tendrá que negociar algo, ya sea una venta de finca raíz o de algún vehículo que tendrá muy buenos resultados

Número del día: 3155.

Recomendación: La champaña de baño.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las personas de este signo deben tener mucho cuidado con las envidias, pues hay personas que no están siendo del todo sinceras y no quieren que siga adelante. Le propondrán nuevos negocios muy interesantes, pero debe ir con cuidado y sin acelerarse, pues dedicarse a varias cosas al tiempo puede ser contraproducente.

Número del día: 0586.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tenga mucho cuidado con las traiciones, pues hay personas que están hablando mal de usted y haciendo cosas negativas a su alrededor. Por esto, el profesor Salomón le recomienda hacerse un baño de ruda y realizarse alguna protección. Pero no debe asustarse, solamente debe estar prevenido.

Número del día: 3350.

Recomendación: La espada de San Miguel.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

En próximos días se le aclararán situaciones que tienen que ver con otras personas y documentos, de esto podrá salir adelante beneficiado. Sin embargo, debe tener cuidado con las cosas que habla, pues hay personas que pueden estar esperando a que usted cometa un error para aprovecharse de esto.

Número del día: 2925.

Recomendación: El incienso de canela.

Lea también: ¿Buena suerte? IA reveló el mensaje de los ángeles para todos los signos en noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Las personas del signo aries, tendrán buenas noticias a nivel económico, pues si estaba pendiente de que algo le saliera o si esperaba un dinero, por fin le llegará y podrá solucionar algunos inconvenientes. Si tiene proyectos de viajar, ya sea de vacaciones o para quedarse, tendrá un buen resultado que será beneficioso para su vida.

Número del día: 5095.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Las personas del signo Leo, les llegarán buenas noticias en cuanto al tema económico, sin embargo, así como le llegará dinero, también tendrá que usarlo sabiamente para resolver diferentes situaciones. Además de esto, en cuanto a lo laboral, pronto tendrá una nueva oportunidad para conseguir, cambiar o mejorar, el trabajo que ya tenía.

Número del día: 5908.

Recomendación: El kit del trabajo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

A las personas del signo sagitario le llegarán nuevas oportunidades y tendrán proyectos nuevos que traerán mucha estabilidad consigo, pero deben tener cuidado con la salud, pues según el profesor Salomón, debe chequearse algo relacionado con la vista

Número del día: 5214.

Recomendación: El agua direccionada del éxito.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las personas del signo tauro tendrán una situación que será muy importante para su aspecto económico, pero que será de gran bendición. Además, será una semana de soluciones y de estabilidad económica.

Número del día: 7824.

Recomendación: La crema captando dinero.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas virgo, vendrán nuevos proyectos y grandes bendiciones que le ayudarán para salir adelante en todo lo que ha querido y como lo ha planeado. Durante los próximos días, le llegará un dinero de una fuente inesperada y tendrá una imagen pública beneficiosa, ya sea en su trabajo o en su estudio.

Número del día: 1359.

Recomendación: El vencedor.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Las personas del signo capricornio, tendrán el dinero que han estado esperando, ya sea un préstamo aprobado o que le devuelven un dinero con el que podrá cancelar algunas deudas. Sin embargo, tenga cuidado con las envidias, pues no debe comentar lo que va a comprar o que va a hacer, pues hay personas que no le envían los mejores deseos,

Número del día: 0445.

Recomendación: El baño liga del dólar.

Otras noticias: Los signos que recibirán fortuna con la lluvia de estrellas de noviembre ¿Está el suyo?