Varios heridos y dos detenidos por ataque con arma blanca en un tren en Reino Unido

La policía británica anunció que un ataque con arma blanca a bordo de un tren en la región de Cambridge, en el este de Inglaterra, dejó varios heridos, y precisó que dos personas fueron detenidas.

“En estos momentos estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon, en el que varias personas fueron apuñaladas”, declaró la policía británica de transportes en X, y añadió que “dos personas fueron detenidas”.

“Varias personas fueron trasladadas al hospital”, indicó la policía. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el “espantoso” incidente de “profundamente preocupante”.

“Mis pensamientos están con todos los afectados, y mi agradecimiento a los servicios de emergencia por su respuesta”, agregó en X.

La policía acudió al lugar tras recibir la alerta alrededor de las 19H40 (locales y GMT) y el tren fue detenido en Huntingdon, una localidad de la región de Cambridge.

La empresa ferroviaria London North Eastern Railway (LNER) informó que todas sus líneas se cerraron mientras los servicios de emergencia se ocupaban del incidente en la estación.

LNER, que presta servicios ferroviarios en el este de Inglaterra y Escocia, instó a los pasajeros a no viajar y advirtió de “importantes perturbaciones”.

Testigos interrogados por el diario The Times indicaron haber visto a un hombre armado con un gran cuchillo y a pasajeros escondiéndose en los baños del tren para protegerse. Un testigo dijo haber visto “sangre por todas partes”.

Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011, según datos oficiales del gobierno.

Aunque Reino Unido tiene uno de los controles de armas más estrictos del mundo, Starmer ha calificado la proliferación de los delitos con armas blancas como una “crisis nacional”.

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el gobierno laborista ha intentado frenar su uso.

Cerca de 60.000 cuchillos fueron “incautados o entregados” en Inglaterra y Gales en una década, informó el miércoles el Ministerio del Interior.

Llevar un cuchillo en público puede acarrear hasta cuatro años de cárcel, y el gobierno afirmó que los asesinatos con armas blancas se habían reducido en un 18% en el último año.