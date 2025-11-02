Hamás entrega tres cuerpos más que serían de rehenes a Israel

JERUSALÉN, 20/02/2025.-El Ejército de Israel anunció a las 11.47 hora local (9.47 GMT) que los vehículos que cargan con los ataúdes entregados este jueves por Hamás en Gaza, en los que se encuentran los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, ya cruzaron a territorio israelí. "Hace poco, fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y la Agencia de Seguridad Interior (el Shin Bet) introdujeron los ataúdes de los cuatro rehenes fallecidos a través de la frontera hacia Israel, y están siendo llevados al Instituto Nacional de Medicina Forense para pasar un proceso de identificación", recogió un comunicado castrense..-EFE/IDF***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** / IDF ( EFE )

El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió los ataúdes con los cuerpos de tres presuntos rehenes por parte de Hamás en Gaza, según anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

En este momento la Cruz Roja va camino al punto de encuentro con las Fuerzas de Defensa de Israel para entregar los cuerpos que luego serán examinados por medicina legal e identificados por sus familias.

Este anuncio llega después de que durante la noche del viernes Hamás hiciera llegar tres cuerpos a Israel asegurando previamente que no estaba seguro de si pertenecían a rehenes. Posteriormente, Israel confirmó que ninguno de esos cuerpos eran rehenes y los devolvieron a Gaza.

Hamás ha devuelto hasta la fecha los restos de 17 de los 28 cuerpos que seguían en Gaza y que debían haber sido entregados al principio de la tregua. Según explicó el grupo, localizar los cadáveres está siendo una tarea “compleja y difícil”, en un territorio devastado reducido a ruinas.

Retrasos y problemas de localización para los cuerpos

El retraso y los problemas en la localización de los cuerpos de rehenes era algo que ya había previsto y advertido el Comité de la Cruz Roja en una Gaza arrasada y llena de toneladas de escombros.

Por su parte, Israel ha devuelto a la la Franja de Gaza también como parte de este acuerdo de alto el fuego 225 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Según aseguró a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí, Israel bloquea también la entrada a Gaza de cualquier material necesario para las pruebas de ADN, como instrumentos para autopsias y kits de análisis de ADN, lo que imposibilita de identificación de cuerpos en Gaza.