Destruyen más de seis toneladas de explosivos en Nariño: Fueron entregados por la Coordinadora

Tumaco - Nariño

Como parte del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), se llevó a cabo la destrucción de 6,5 toneladas de material de guerra en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño.

Se trata de la segunda fase de este proceso, con la que ya se han destruido más de 10,5 toneladas de explosivos en los departamentos de Nariño y Putumayo. De acuerdo con las autoridades, el material eliminado estaba compuesto por 838 minas antipersonales, 580 artefactos explosivos improvisados y más de 3.600 kilogramos de insumos para la fabricación de explosivos.

La operación fue desarrollada en inmediaciones del resguardo indígena de Inda Zabaleta, bajo la coordinación del Batallón de Selva N.° 53 y con apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 3, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el grupo MARTE de la Tercera División del Ejército Nacional, contando con la supervisión del delegado de la Presidencia de la República, la validación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) y el acompañamiento del Fondo de Programas Especiales para la Paz (FONDEPAZ).

Según el Ejército Nacional, con los explosivos incautados se habrían podido elaborar más de 30.000 artefactos.

En los próximos días se desarrollará la tercera fase de este proceso en el Putumayo, con la que se completará la eliminación de las 14 toneladas de material entregado por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Paralelamente, esta organización avanza en proyectos productivos de caña y panela con los que busca sustituir economías ilegales y vincular a las comunidades afectadas por el conflicto armado en la región del Pacífico.