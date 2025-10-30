Buena noticia: la deforestación en la Amazonía brasileña cayó un 11% en el último año

(FILES) Aerial view of a former cattle ranch being reforested by Mombak in the Amazon region near Mae do Rio, Para State, Brazil, taken on December 11, 2024. Annual deforestation in Brazil's portion of the Amazon rainforest dropped 11 percent year-on-year, the government said on October 30, 2025, just days before the country hosts UN climate talks. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) / PABLO PORCIUNCULA

La deforestación en la Amazonía brasileña se redujo en 11% entre agosto de 2024 y julio de 2025, según datos presentados este jueves por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese periodo se destruyeron casi 6.000 km2 de vegetación nativa en la Amazonía de Brasil, dijo en rueda de prensa Claudio Almeida, coordinador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

La caída de la deforestación es una buena noticia para el gobierno de Lula, que acogerá a partir del 10 de noviembre la conferencia climática COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém.

Entre agosto de 2023 y julio de 2024 habían sido depredados unos 6.500 kilómetros cuadrados en la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo, según datos oficiales.

Brasil atribuye la caída a sus rígidas políticas ambientales

“Es resultado de una agenda de combate a la deforestación y al crimen ambiental” y de unas “rígidas políticas públicas”, aplicadas tras el “desmonte” ocurrido entre 2019 y 2022, durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, dijo en rueda de prensa la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

La ministra, una ecologista respetada en todo el mundo, celebró que esa reducción haya sido anunciada casi en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que Brasil acogerá en la ciudad amazónica de Belém en noviembre.

Silva aseguró que esa caída de la deforestación ilegal en la región amazónica refuerza la intención del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de “liderar con el ejemplo” el combate al cambio climático en el mundo.

Los datos sobre deforestación presentados este jueves, según la ministra, suponen que la tala ilegal en la Amazonía ha caído cerca de un 50 % en relación a enero de 2023, cuando Lula volvió al poder.

Aún así, aclaró que se trata de una “celebración parcial”, pues “el año que viene será preciso conseguir el mismo resultado y será difícil”, apuntó.