Caracol Radio alerta noticia falsa que circula en redes sociales sobre caso Uribe y Cartel de La Toga

Caracol Radio desmiente categóricamente la información falsa que circula en redes sociales, la cual sugiere que tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que emitieron la reciente sentencia, en segunda instancia, a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez están siendo investigados por presunta vinculación con el caso del ‘Cartel de la Toga’. Esta información es completamente infundida y no ha sido publicada por este medio.

La noticia falsa se da un contexto en que el Tribunal de Bogotá revocó la condena a 12 de prisión contra Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Alertamos a nuestra audiencia sobre la manipulación de contenidos que utiliza el logo y la imagen de Caracol Radio para difundir rumores sin sustento, afectando la credibilidad del sistema judicial y de este medio de comunicación.

Hacemos un llamado a nuestros lectores y oyentes a verificar siempre la fuente de la información, especialmente en temas de alta sensibilidad política y judicial. Caracol Radio mantiene su compromiso con la verdad y la rigurosidad periodística, y reitera que cualquier contenido que no provenga de nuestros canales oficiales (página web, redes sociales verificadas y emisión radial) debe ser considerado como falso.