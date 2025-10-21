“La justicia colombiana ha prevalecido”: EE.UU. celebra absolución en favor del expresidente Uribe

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a el expresidente Álvaro Uribe de la condena a 12 años que fue impuesta en primera instancia por manipulación de testigos y fraude procesal, altos funcionarios del gobierno de Donald Trump y congresistas republicanos han salido en defensa del exmandatario celebrando la decisión del Tribunal.

“La justicia colombiana ha prevalecido”, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, celebra la absolución del expresidente Álvaro Uribe. El alto funcionario del gobierno de Donald Trump asegura que el expresidente y su familia vivieron “años de caza política en su contra”.

A su vez, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, felicitó “al pueblo colombiano”.

“Me complace que las instituciones judiciales colombianas se mantuvieran firmes ante un descarado intento de criminalizar la política”, expresó Landau, quien además dijo que “el Estado de derecho demostró ser más poderoso que quienes intentaron abusar de él con fines políticos”.

Asimismo, Landau hizo referencia a la justicia de Brasil, que ha sido atacada por el gobierno Trump por la condena al expresidente Jair Bolsonaro.

“Los últimos años nos han demostrado, en países como Colombia y Brasil hasta nuestro propio Estados Unidos , que el sistema legal puede utilizarse como un arma poderosa para distorsionar el proceso democrático", aseguró.

Frente a los legisladores, el congresista republicano Carlos Giménez dijo estar “muy contento” con la decisión.

“Estoy muy contento con la noticia. Creo que la condena era injusta y se ha comprobado con esto. Felicito al expresidente Uribe por su triunfo en las cortes y espero verlo muy pronto”, dijo Giménez.