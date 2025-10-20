Petrobras perforará pozo frente a desembocadura del Amazonas, a menos de un mes de la COP30

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - OCTOBER 15: Petrobras logo outside headquarters building in downtown Rio de Janeiro on October 15, 2021 in Rio de Janeiro, Brazil. President Jair Bolsonaro said on a radio interview on Thursday that he analyses to privatize state-controlled oil company Petrobras that is under pressure to lower fuel prices. On Wednesday, Economy Minister Paulo Guedes had suggested the government could sell part of its controlling stakes within a decade to fund welfare programs. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier

La agencia reguladora ambiental de Brasil Ibama le otorgó la licencia a Petrobras para comenzar a perforar en busca de petróleo a unos 500 kms de la desembocadura del río Amazonas, esto a solo a días de que se celebre en Brasil la cumbre climática mundial COP 30.

La perforación está programada para comenzar de inmediato, con una duración estimada de cinco meses, adelantó Petrobras.

Será un pozo exploratorio en aguas profundas del denominado Margen Ecuatorial, un proyecto que enfrenta al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva con ambientalistas y que Petrobras considera que puede convertirse en su mayor activo a nivel de reservas.

La concesión de la licencia pone fin a un polémico proceso que se extendió por casi cinco años y al que se oponían las organizaciones ecologistas. Los ambientalistas consideran el área de “extrema sensibilidad” por albergar reservas ambientales, territorios indígenas, manglares y arrecifes de coral, así como una variada diversidad marina con especies en peligro de extinción.

“La conclusión del proceso, con la efectiva emisión de la licencia, revela el compromiso de las instituciones nacionales con el diálogo y con la viabilidad de proyectos que pueden impulsar el desarrollo del país”, afirmó la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, citada en el comunicado de la empresa.

La ejecutiva afirmó que, en los cinco años en que negoció la emisión de la licencia, Petrobras comprobó ante órganos ambientales municipales, regionales y nacionales su capacidad para operar sin amenazar el medio ambiente.

Como antecedente, tanto Guayana como Surinam han descubierto grandes reservas en el Margen Ecuatorial, en zonas contiguas a las que va a explorar la petrolera brasileña.

“Sabotaje a la COP”

Brasil acogerá entre el 10 y el 21 de noviembre la COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém. Organizaciones ambientalistas no tardaron en reaccionar a la autorización.

El Observatorio del Clima, una importante coalición de expertos y ambientalistas, la calificó como un “doble sabotaje”, que “apuesta por un mayor calentamiento global” y “perturba la propia COP30”, cuyo “objetivo principal” debería ser eliminar gradualmente los combustibles fósiles.

“Lula acaba de enterrar su pretensión de liderazgo climático en el fondo del océano, en la desembocadura del Amazonas”, dijo Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas de la coalición en un comunicado.

El Observatorio advirtió que acudirá a la justicia para pedir la anulación del licenciamiento.

La ONG 350.org, de su lado, lo calificó como “un error histórico”. Pueblos indígenas amazónicos también se oponen al alertar sobre amenazas a sus territorios y daños ambientales irreparables.