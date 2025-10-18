Portugal avanza en la prohibición del Burka en lugares públicos

El Parlamento de Portugal aprobó la iniciativa del partido de ultraderecha Chega para que se prohíba el uso del burka o el niqab en espacios públicos. El texto salió adelante con el apoyo del Partido Social Demócrata (PSD), de centroderecha, al que pertenece el primer ministro Luis Montenegro, y del democristiano CDS-PP. Sin embargo; aún debe superar varios trámites parlamentarios y podría modificarse antes de su aprobación definitiva.

El líder de Chega, André Ventura, resaltó que quien llegue a Portugal, venga de donde venga, con las costumbres y religión que tenga, tiene que cumplir y hacer respetar las costumbres junto con los valores de ese país.

Allí detallan que se prohíba el uso de cualquier ropa que oculte u obstaculice la exhibición del rostro en espacios públicos. Tampoco se permitirá forzar a alguien a ocultar su cara por motivos de género o religión.

Aunque hay excepciones, pero únicamente cuando taparse la cara en público esté justificado por razones de seguridad, salud, por motivos profesionales, artísticos o de entretenimiento.

Costo de la sanción

Las sanciones para quienes incumplan esta norma comienzan desde los 200 euros e irán hasta los 4.000 euros. "Chega quiere hoy impedir que las mujeres anden con burka por Portugal y siendo claros con un lenguaje directo y comprensible para todos, que una mujer sea forzada a usar el burka", detalló Ventura.

¿Los partidos opositores apoyan?

Por su parte, los partidos de izquierdas votaron en contra de la iniciativa: el Partido Socialista (PS), el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista de Portugal (PCP).

Entre tanto, el diputado socialista Pedro Delgado Alves, expresó que Chega está creando un debate que no existe en el país porque según él, las principales comunidades musulmanas que viven en Portugal no apoyan el burka.

De la misma manera, la diputada comunista, Paula Costa, acusó a Chega de poner a unos contra otros, alimentar la desconfianza y el miedo hacia el diferente, con el fin de imponer un discurso racista y xenófobo.

Cabe destacar que la idea llega un día después de que el presidente de la República,Marcelo Rebelo de Sousa, refrendara una polémica Ley de Extranjeros, también impulsada por el Gobierno y Chega, la cual restringe la reagrupación de familiares migrantes.