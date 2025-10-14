Impunidad confirmada: archivan la causa por el feminicidio de Nora Dalmasso

La Justicia Argentina declaró archivada la causa penal contra Roberto Barzola, quien fue el único acusado por el feminicidio de Nora Dalmasso, el cual fue un caso que en el 2006 se convirtió en espectáculo para la televisión por la revictimización que se hizo de la mujer asesinada, en la provincia de Córdoba.

“Desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad han transcurrido casi 19 años, es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley establece para la operatividad de la prescripción", indicó el tribunal de acusación de la localidad cordobesa de Río Cuarto.

Barzola, quien realizaba arreglos en el piso de la vivienda de la familia Dalmasso cuando ocurrió el homicidio, fue vinculado al caso tras una nueva ronda de análisis genéticos impulsada en 2022.

De acuerdo con el fallo, conocido ahora, la Justicia rechazó la petición de la familia de la víctima de declarar el caso como un crimen de lesa humanidad, lo que haría que no se pueda desarchivar por tratarse de un feminicidio.

Teniendo en cuenta lo anterior, los jueces argumentaron que aunque el hecho revista gravedad, no se encuentra incluido en los supuestos exceptuados de prescripción, ni tampoco puede ser equiparado a los casos en que la Corte Suprema de Argentina aplicó la imprescriptibilidad.

Dicho lo anterior, lo que podría seguir es que la familia Dalmasso apele ante la Cámara de Apelación provincial de Río Cuarto y si no tiene efecto llegaría a la Corte Suprema.

Cabe mencionar que durante casi 20 años de investigación, estuvieron imputadas varias personas por el asesinato, entre ellas el viudo, Marcelo Macarró, quien quedó absuelto en 2022; Gastón Zárate, pintor que realizaba mejoras en la vivienda; el abogado Rafael Magnasco y Facundo Macarrón, hijo de la difunta. Todos fueron sacados de la investigación por falta de pruebas.

Recordemos que el cuerpo de Dalmasso fue hallado sin vida y con signos de violencia sexual y estrangulamiento el 26 de noviembre del 2006 en su casa ubicada en el barrio Villa del Golf, en Río Cuarto.