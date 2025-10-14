🔴Fortaleza vs. Boyacá Chicó EN VIVO| Por la fecha 15 de la Liga Colombiana: siga acá el partido

En el cierre de la jornada dominical se enfrentan Fortaleza vs. Boyacá Chicó, en el partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Colombiana, en el estadio de Techo, en la capital del país.

El equipo de los ‘Amix’ esperan sacar los tres puntos en condición de local, para ir asegurando el paso a los cuadrangulares finales, se ubican en la cuarta posición del campeonato con 25 unidades, una victoria los dejaría muy cerca de la siguiente instancia.

Por su parte, el equipo visitante se ubica en la decimonovena posición con tan solo 12 unidades.

Siga acá le minuto a minuto de Fortaleza vs. Boyacá Chicó