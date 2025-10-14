🔴Fortaleza vs. Boyacá Chicó EN VIVO| Por la fecha 15 de la Liga Colombiana: siga acá el partido
El equipo bogotano busca ratificar su puesto en el grupo de los ocho ante los boyacenses.
En el cierre de la jornada dominical se enfrentan Fortaleza vs. Boyacá Chicó, en el partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Colombiana, en el estadio de Techo, en la capital del país.
El equipo de los ‘Amix’ esperan sacar los tres puntos en condición de local, para ir asegurando el paso a los cuadrangulares finales, se ubican en la cuarta posición del campeonato con 25 unidades, una victoria los dejaría muy cerca de la siguiente instancia.
Por su parte, el equipo visitante se ubica en la decimonovena posición con tan solo 12 unidades.
Siga acá le minuto a minuto de Fortaleza vs. Boyacá Chicó
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Anyelo Saldana.
Falta de Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF).
Johan Bocanegra (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Johan Bocanegra (Boyacá Chicó).
Mano de Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF).
Fuera de juego, Fortaleza CEIF. Sebastián Valencia intentó un pase en profundidad pero Andrés Arroyo estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Jairo Molina (Boyacá Chicó).
Luis Escorcia (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kevin Londoño (Boyacá Chicó).
Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento