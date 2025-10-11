Explosión en fábrica de armamento militar en Tennessee, EE.UU., deja a 19 personas desaparecidas

Al menos 19 desaparecidos, incluyendo una cifra aún indeterminada de muertos, dejó este viernes una explosión en una fábrica de exoplosivos en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, informaron autoridades locales.

El estallido ocurrió por la mañana en la planta de la compañía Accurate Energetic Systems en el área de la ciudad de Bucksnort, cerca de 100 kilómetros del suroeste de Nashville, confirmó la Oficina del Alguacil del Condado de Hickman, donde los servicios de emergencia continuaban la búsqueda y rescate.

Imágenes aéreas transmitidas por medios locales mostraron escombros humeantes en una fábrica de explosivos ubicada en el condado de Hickman, además de vehículos calcinados y destrozados.

#MUNDO Una explosión destruyó una fábrica de explosivos militares en Tennessee, EE.UU., dejando a 19 personas desaparecidas. “Cuando me encuentro con este tipo de situaciones, me refiero a ellos como algo más que simples personas. Para mí son almas. Puedo decirles que estamos… pic.twitter.com/lh1MD4Dp7B — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 11, 2025

“En este momento hemos podido confirmar que hay 19 personas que estamos buscando”, declaró a la prensa el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis.

“Hay víctimas mortales. No quiero dar una cifra... Lo que puedo decir ahora es que estamos buscando a 19 personas”, agregó.

Cuando le preguntaron sobre el estado del edificio donde ocurrió la explosión, Davis fue contundente.

“¿Puedo describir el edificio? No hay nada que describir. Desapareció. Es la escena más devastadora que he visto en mi carrera”, dijo a los periodistas.

En el lugar había 19 empleados, cuyo paradero aún es desconocido, reportó el director de Asistencia Médica de Emergencia (EMA) del condado de Humphreys, Odell Poyner, a la televisora local WKRN.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) se ha desplazado al lugar para auxiliar con la emergencia.

Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares, según explicaron las autoridades, mientras que su sitio web oficial señala que “fabrica y provee soluciones para productos energéticos que sirven a las industrias de defensa, la aeroespacial, de demolición, y petróleo y gas”.