Muere Jane Goodall, la mujer que dedicó su vida al estudio de los chimpancés

La etóloga, primatóloga y antropóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos) por “causas naturales”, según confirmó el instituto Jane Goodall.

Conocida como ‘Lady Chimpancé’, dedicó su vida al estudio y la protección de esos primates y pese a su edad, la investigadora siguió en activo hasta el último momento y viajó por todo el planeta para difundir la labor del Instituto que lleva su nombre. Incluso este año participó en mayo en la búsqueda de ballenas en la Costa Tropical de Granada.

Los trabajos de Goodall, a los que ha dedicado más de 60 años de su vida, constituyen una trascendental aportación científica para comprender las raíces del comportamiento y la cultura humanas.

En concreto, fue pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje, en quienes descubrió pautas de conductas y habilidades desconocidas como que comen carne, fabrican herramientas, usan plantas a modo de medicina; que adoptan crías cuyas madres han muerto aunque no tengan parentesco o que pueden transmitir conocimientos y experimentar sentimientos como el amor, los celos o la ira.

Una investigación de más de seis décadas

Nacida el 3 de abril de 1934 en Londres en el seno de una familia de clase media; Goodall tuvo su primer contacto con un chimpancé a los dos años, cuando su padre le regaló uno de peluche llamado Jubilee. Además, disfrutaba con historias como ‘El libro de la selva’, ‘Tarzán’ o ‘El Doctor Doolittle’ y desde niña se imaginó viviendo entre animales.

Hizo realidad su sueño al pisar África por primera vez con solo 23 años, en un viaje a Kenia en el que colaboró como asistente del famoso antropólogo Louis Leakey (1903-1972), quien le enviaría tres años más tarde al Parque Nacional de Gombe (Tanzania) con la arriesgada misión de investigar y convivir con los chimpancés salvajes de la zona.

Obtuvo el doctorado en Etología por la Universidad de Cambridge en 1965 y en 1977 fundó el instituto que lleva su nombre para impulsar programas de conservación para los chimpancés y mejorar las condiciones de vida de la especie.

En 1987 abandonó los trabajos de campo y delegó la labor en los investigadores de su instituto; mientras ella pasaba dos meses al año en Bournemouth, la ciudad costera al sur de Inglaterra en la que se crió, y dedicaba el resto del año a viajar por todo el mundo para difundir sus ideas sobre la necesidad de conservar la naturaleza.

El emotivo abrazo que recibió de Wounda, una chimpancé a la que devolvió la libertad en 2013 en el Congo y que, poco después de salir de la jaula, la miró y abrazó en gesto de gratitud, es un símbolo de la vida de entrega que Goodall ha ofrecido a esos animales, a los que considera “nuestros parientes más próximos”.

Un legado de esperanza

En una de sus frases más célebres, Goodall defendía: “No puedes pasar un solo día sin dejar huella en el mundo que te rodea. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar”.

El legado de la etóloga inglesa se compone de 26 libros, entre ellos ‘En la senda del hombre’ (1971), considerada como una de las obras científicas más importantes del siglo XX, así como de innumerables artículos científicos y de una veintena de producciones audiovisuales protagonizadas por ella.

Durante su carrera ha recibido un centenar de reconocimientos, pues fue nombrada Embajadora de la Paz de las Naciones Unidas en 2002; recibió el título de Dama del Imperio Británico (DBE) en 2004 o, más recientemente, la medalla Stephen Hawking a la comunicación científica en 2022.

En España consiguió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por su “trascendental aportación científica” a la comprensión de la humanidad en 2003 y el Premio Internacional de Catalunya en 2015.

Es, asimismo, doctora ‘honoris causa’ por 45 universidades e instituciones de todo el mundo, entre ellas la Complutense de Madrid.