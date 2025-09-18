Conductor de camión con ayuda para Gaza habría matado a dos israelíes, denuncia el Ejército

Israeli security forces close off a road leading to the King Hussein (Allenby) bridge, the main border crossing between the Israel-occupied West Bank and Jordan, followiong a shooting attack on September 18, 2025. Israeli emergency services said the attacker, who was reportedly armed with a gun and a knife, killed two men. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) / AHMAD GHARABLI

El Ejército israelí denunció que el conductor de un camión que transportaba ayuda humanitaria para Gaza cerca del cruce fronterizo de Allenby, entre Cisjordania y Jordania, tiroteó a dos israelíes de 20 y 60 años.

“Un terrorista llegó en un camión que transportaba ayuda humanitaria desde Jordania y abrió fuego”, informó el Ejército.

El servicio de emergencias Magem David Adom (MDA), equivalente israelí de la Cruz Roja, confirmó que el atacante fue “neutralizado” en el lugar y explicó que cuando llegaron se encontraron con dos hombres inconscientes con heridas de bala.

Jordania ordena el cierre del cruce fronterizo

A raíz de este suceso, La Dirección de Seguridad Pública de Jordania suspendió el tráfico de pasajeros en el Puente Rey Hussein, que conecta con el cruce fronterizo que lleva a Cisjordania. Las autoridades israelíes cerraron el acceso en este paso.

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel. Por éste paso también entran camiones jordanos en su camino a la Franja de Gaza.

El ministro de Estado para Asuntos de Medios y portavoz del Gobierno, Mohamed Momani, declaró a la agencia de noticias oficial jordana Petra que está haciendo seguimiento al incidente de seguridad en la otra parte del paso fronterizo.

En su cuenta de X, la Dirección de Seguridad Pública de este país añadió que: “Nuestras autoridades competentes siguen el asunto y anunciaremos cualquier detalle en cuanto se produzca”.

Conductor de camión de ayuda humanitaria habría disparado a dos israelíes

En su comunicado, el MDA detalló que, pese a la atención médica, que incluyó maniobras de reanimación, tuvo que declarar fallecidos a los israelíes.

Algunos medios hebreos, como el canal israelí Channel 12, sostienen que el presunto agresor llegó desde Jordania en un camión de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza y que tenía el permiso israelí.

El periódico Haaretz, por su parte, señala que el atacante abrió fuego contra las dos víctimas y luego las apuñaló, citando a una fuente de Defensa. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran un cuchillo manchado de sangre y un arma de fuego en el suelo.

Un acontecimiento similar tuvo lugar en septiembre de 2024, cuando un jordano mató a tiros a tres guardias israelíes en el mismo paso fronterizo antes de ser abatido.