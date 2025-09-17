PayJoy supera 2 millones de celulares financiados y abre camino al crédito móvil en Colombia

Colombia

El acceso a financiamiento sigue siendo limitado en el país. Según la Banca de las Oportunidades, apenas el 35,5 % de los adultos tiene crédito en el sistema formal, lo que deja a millones de personas por fuera de la posibilidad de emprender o sostener sus economías.

La situación es más crítica entre los trabajadores por cuenta propia, que ya son más de 9,6 millones y representan cerca del 40 % de la población ocupada, la mayoría en condiciones de informalidad. Para ellos, obtener crédito no es un lujo, sino una necesidad urgente.

El celular como punto de partida

Ante esta exclusión, el sector de telecomunicaciones ha emergido como un aliado clave. De acuerdo con la Banca de las Oportunidades, más de 3,3 millones de colombianos han accedido a crédito por primera vez gracias a estas compañías, principalmente a través de la financiación de celulares.

“Acceder al sistema financiero formal sigue siendo complejo para muchas personas. Alternativas como la financiación de teléfonos móviles se están convirtiendo en un primer paso hacia la inclusión financiera, porque permiten construir historial y empezar una vida económica más estable”, explica Alfonso Arango, country manager de PayJoy en Colombia.

Dos millones de equipos financiados

En este contexto, PayJoy anunció que ya ha financiado más de dos millones de celulares en Colombia. Para muchos usuarios, este dispositivo representa mucho más que comunicación:

Una herramienta para estudiar de forma virtual.

Una posibilidad de emprender desde casa.

Un medio para generar ingresos como domiciliario.

Una puerta de acceso a plataformas y empleos digitales.

“Más allá de la tecnología, lo que buscamos en PayJoy es abrir oportunidades reales para quienes han estado históricamente por fuera del sistema financiero. Cada celular financiado representa una historia de esfuerzo, de trabajo por cuenta propia y de personas que merecen opciones dignas para crecer y construir su futuro”, añadió Arango.

Inclusión financiera desde sectores no tradicionales

El hito alcanzado por PayJoy evidencia cómo empresas de sectores distintos a la banca están ayudando a cerrar la brecha financiera en el país. Sus más de dos millones de equipos financiados muestran que existe una alta demanda de mecanismos flexibles y accesibles.

Actualmente, PayJoy opera en más de 10 países de América Latina, Asia y África, y proyecta seguir expandiendo un modelo que redefine la manera de acceder al crédito.