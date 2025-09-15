Sostenibilidad

“El mercado demanda sostenibilidad”: CCB

Daniel Ibarra, coordinador de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, asegura que consumidores, inversionistas y proveedores están transitando hacia modelos sostenibles de negocio.

| Foto: Caracol Radio

Para Ibarra, encuentros como la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental ofrecen una oportunidad para que entes públicos, privados y académicos, encuentren lugares comunes que les permitan trabajar en articulación en pro de negocios más sostenibles.

Adicionalmente, el funcionario de la CCB se refirió a la necesidad de implementar prácticas sostenibles a lo largo de las cadenas de valor empresariales, para garantizar el sostenimiento de las mismas en el largo plazo y la mitigación de daños por fenómenos ambientales.

Conozca más en la entrevista:

