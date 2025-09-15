“Colombia como Estado, planeó un sistema eléctrico que excluye”: EmCali
Roger Mina, gerente general de EmCali, habló en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025, sobre los retos que enfrenta la ciudad para resolver sus problemas de pobreza energética.
El director de EmCali, Roger Mina, planteó en el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad, un debate entre tener electricidad o tener energía limpia, en contextos como el del litoral pacifico, donde según él, “el suministro sólo se puede asegurar por 4 horas al día”.
En su intervención, el funcionario llamó a todos los actores del sector energético del país a construir “proyectos de infraestructura que no solo cierren la brecha de inversión, sino que incluyan también a la población y tengan en cuenta sus necesidades”.
Consulte a continuación, la entrevista completa: