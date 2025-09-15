“Colombia como Estado, planeó un sistema eléctrico que excluye”: EmCali

El director de EmCali, Roger Mina, planteó en el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad, un debate entre tener electricidad o tener energía limpia, en contextos como el del litoral pacifico, donde según él, “el suministro sólo se puede asegurar por 4 horas al día”.

En su intervención, el funcionario llamó a todos los actores del sector energético del país a construir “proyectos de infraestructura que no solo cierren la brecha de inversión, sino que incluyan también a la población y tengan en cuenta sus necesidades”.

Consulte a continuación, la entrevista completa: