ESAP celebró sus grados en Cartagena de más de 100 profesionales, especialistas y magísteres

Cartagena

Si fueran infalibles las proyecciones estadísticas, esa especie de oráculo moderno en el que ciegamente cree la tecnocracia, Eloísa Pomare Lever no habría tenido cómo desfilar al compás de la marcha de Aída junto a los otros 107 nuevos graduados ―entre profesionales, especialistas y magísteres― para recibir su título como administradora pública territorial, en Cartagena, en el auditorio de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés, pues todas las probabilidades conspiraban contra ese, su propósito, hoy por fin realizado: sin empleo, sin computador, con pocos recursos y una conexión inestable e intermitente a internet y, como para completar, en medio del confinamiento que impuso la expansión del covid-19, también en su natal San Andrés… literalmente, ¡aislada!.

“Estudiaba desde el celular, mi hija era mi profesora, mis hijos fueron mi soporte. Fueron noches sin dormir, madrugones, retos tecnológicos que nunca imaginé”, recuerda Eloísa, emocionada: “Pero yo decía: si esto es lo que me gusta, trabajar por mi comunidad, no me puedo rendir”. Antes que universitaria, Eloísa ya era una mujer volcada al servicio de los demás: lideresa comunal, madre y abuela, dedicada a su comunidad en South End, sector al sur del departamento, trabajaba con pasión en actividades sociales, en la organización de su barrio y en el cuidado de su familia.

La oportunidad llegó gracias a la ESAP. Eloísa había querido empezar sus estudios años atrás, pero, entonces, el número de aspirantes fue insuficiente para abrir el programa. Desde siempre, al parecer, los cálculos de mercado operaban en su contra. Ante una segunda convocatoria, ella y otros líderes se dedicaron a motivar a la gente, a correr la voz, a invitar a conocidos hasta completar el grupo necesario. Gracias a ese esfuerzo colectivo, el programa de Administración Pública Territorial vio la luz en San Andrés.

Allí comenzó un camino de sacrificios y aprendizajes. En medio de la pandemia, con un nieto recién nacido y las responsabilidades de madre y padre al mismo tiempo, Eloísa encontró en la ESAP la posibilidad de formarse y el impulso para transformar su vida y la de los suyos. «La educación es el futuro, la educación es poder. Nunca es tarde para empezar», repite como un mantra que resume su experiencia.

Haber obtenido su título profesional significa un logro personal, pero también apropiarse de una herramienta para fortalecer la gestión de su comunidad, para abrir puertas a proyectos y recursos, para demostrar que desde la ruralidad más apartada también se puede soñar, conquistar metas y renovarlas, pues ya tiene claras las suyas siguientes: continuar con un posgrado en la ESAP, seguir formándose y mantener viva su vocación de servicio.

“Esto no se acaba aquí. Es el inicio de un camino más grande para trabajar por mi comunidad, por mi archipiélago”, predice con esa seguridad que no proviene de ninguna estimación técnica formalizada en modelos o ecuaciones.

La historia de Eloísa Pomare Lever es también la de la ESAP, la de una institución que, con la gratuidad y su compromiso territorial, desafía las predeterminaciones sociométricas para permitir que hombres y mujeres de todo el país se conviertan en motores del desarrollo local. Eloísa representa la fuerza de la educación pública para cambiar destinos. Su vida es testimonio de que cuando la academia se acerca a las comunidades, los sueños se vuelven propósitos. Y los propósitos, realizaciones.