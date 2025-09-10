Actualidad

Fiscalía desarticuló banda de explotación sexual en Bucaramanga: la lideraban dos mujeres trans

Fueron capturadas 11 personas que enfrentan cargos por trata de personas agravada.

En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desmantelaron una red delictiva que explotaba sexualmente a niños, niñas y adolescentes en el centro de Bucaramanga.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a 11 personas, incluyendo a las mujeres trans Diana Chinchilla y Barón Correa María José, señaladas de contactar y reclutar a las víctimas.

“Se trata de las mujeres trans Diana Chinchilla y Barón Correa María José; los propietarios o administradores de hoteles o residencias, Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño; el dueño de un bar, Jhon Edison Echavez Armesto; los taxistas Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas; y Leonela Milagros Carreño Palencia”, informó el ente investigador.

La red operaba en residencias, hoteles y bares, donde los menores eran inducidos a realizar actos sexuales a cambio de dinero. La investigación reveló que una ciudadana venezolana proporcionaba documentos falsos para ocultar la identidad de las víctimas.

La Fiscalía presentó a los detenidos ante jueces de control de garantías, imputándoles el delito de trata de personas agravada.

