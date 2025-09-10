Deforestación y minería ilegal en la Amazonía: tema clave en Cumbre Internacional de Sostenibilidad

En el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación, la Directora Territorial de la Amazonía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Jenny Cuento, explicó que actualmente la deforestación es la principal problemática que afecta a esta región; a este hecho, se suma el crecimiento de la minería ilegal, estas dos problemáticas afectan principalmente a las áreas protegidas de esta zona del país.

“Recientemente como el precio del oro ha incrementado, las dinámicas ilegales han aumentado, lo que incide fuertemente en estas áreas protegidas” añadió la directora.

La minería ilegal comparado con la deforestación no es una problemática tan grande, sin embargo, esta tiene un impacto ambiental mucho mayor. Los principales recursos que se ven afectados por esta practica ilegal son las fuentes hídricas, las cuales se contaminan de mercurio. A su vez, las poblaciones que habitan cerca, principalmente comunidades indígenas e incluso la mano de obra resultan contaminados por este componente, el cual tiene impactos directos en la salud.

“Ya se han visto casos muy preocupantes con niños que han nacido con condiciones de salud asociadas a la contaminación de mercurio”, agregó la directora, Jenny Cueto.

Participación de Parques Nacionales en la Cumbre Internacional

La Directora anunció que a pesar de los retos que se presentan en estas áreas protegidas, se están realizando mesas de dialogo con los campesinos para construir propuestas y rutas de acción frente al control de la deforestación y la garantía de los derechos de las comunidades campesinas que habitan en esta zona.

“Con las comunidades indígenas tenemos unos procesos muy consolidados, ya que esos mecanismos de relacionamiento con las comunidades permiten que desde los conocimientos tradicionales se conserven los territorios también”, añadió la directora.

¿Qué ha pasado con la regulación de las áreas protegidas en la Amazonía?

La directora mencionó que sobre las áreas protegidas, se están diseñando acuerdos con las comunidades campesinas para recuperar tanto los ecosistemas como la calidad de vida de estos habitantes. Sin embargo, resalta que estas medidas son transitorias por lo que no se hará una ocupación permanente, esto debido a que se están trabajando en soluciones estructurales que transforman dichas áreas.



