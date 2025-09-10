Colombia condenó ataque de Israel en Doha Qatar y lo calificó como una violación a la soberanía

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente los ataques aéreos realizados por fuerzas del Estado de Israel en la ciudad de Doha, capital del Estado de Qatar, calificándolo como en un hecho que constituye una flagrante violación al derecho internacional y a la soberanía qatarí.

Segú el ministerio, resulta agravante que el ataque haya tenido lugar en Qatar, país mediador en el conflicto que promueve la negociación entre las partes.

“Colombia hace un llamado a los actores en conflicto para que cesen los ataques, prevalezca la paz y se tomen medidas para garantizar el cumplimiento irrestricto al Derecho Internacional Humanitario: el respeto de los derechos humanos y la preservación de la vida y bienes de la población civil debe ser un compromiso general de la comunidad internacional”, afirma la misiva.

La Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional, para unir esfuerzos y lograr la reducción progresiva de las operaciones militares en este conflicto, alcanzar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región de Medio Oriente.

“Colombia resalta el interés que comparte con el Estado de Qatar de promover la paz más allá de sus fronteras, de impulsar la búsqueda de soluciones negociadas a conflictos como el de Israel y Palestina”, señaló.

Colombia expresó su total apoyo al gobierno y al pueblo del Estado de Qatar, y reiteró su llamado a una salida política, pacífica, justa e integral, que garantice el derecho de Israel y Palestina a coexistir en paz.