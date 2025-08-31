Internacional

El exalcalde de New York resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito ¿De quién se trata?

El accidente de tránsito ocurrió en el estado de New Hampshire luego de ayudar a una mujer en violencia doméstica.

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de 81 años, fue hospitalizado este sábado en el estado de New Hampshire luego de sufrir un accidente de tránsito que le ocasionó la fractura de una vértebra, además de lesiones en una pierna, un brazo y contusiones, según confirmó su portavoz personal, Michael Ragusa.

De acuerdo con el testimonio de Ragusa, Giuliani conducía por una autopista cuando se detuvo para auxiliar a una mujer víctima de violencia doméstica. Tras llamar al 911 y esperar a que llegara la ayuda, el exalcalde retomó su viaje, momento en el que su vehículo fue impactado por detrás a gran velocidad.

El accidente dejó a Giuliani con una fractura de vértebra, heridas en la pierna y el brazo izquierdo, así como laceraciones. Las autoridades descartaron que se tratara de un ataque y confirmaron que el exalcalde se encuentra estable mientras avanza su recuperación.

