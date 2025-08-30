UE le pide a Estados Unidos “reconsiderar” su decisión al negar 80 visas a funcionarios palestinos

La Unión Europea (UE) le solicitó a Estados Unidos “reconsiderar” su decisión tras negar visas a 80 funcionarios de la Autoridad Palestina, quienes iban asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“Instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional”, declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en Copenhague tras una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros del bloque.

Asimismo, un funcionario del departamento de Estado estadounidense dijo que el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abás, se encuentra entre los 80 funcionarios a quienes se les negó la visa para asistir a la asamblea en la cual Francia abogará por el reconocimiento internacional de un Estado palestino.

Israel rechaza la idea de considerar la decisión de Estados Unidos

Tras esta decisión, Israel rechaza categóricamente la idea de un Estado palestino, señalando que equipará a la Autoridad Palestina con el movimiento Hamás.

EEUU e Israel también acusan a Francia y a otras potencias de recompensar a Hamás reconociendo a un Estado palestino.

Canadá y Australia, por su parte, son dos de los países que han afirmado estar dispuestos a reconocer al Estado palestino, y Reino Unido amenazó con hacerlo si Israel no acepta un alto el fuego en Gaza.