El deporte escolar brilla en la Fase Distrital de los Juegos Intercolegiados 2025

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), en articulación con la Secretaría de Educación Distrital y bajo la coordinación general del Ministerio del Deporte, continúa impulsando la Fase Distrital de los Juegos Intercolegiados 2025, una cita deportiva que reúne a estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad, fortaleciendo el deporte escolar como herramienta para la formación integral, la sana competencia y la adopción de hábitos y estilos de vida saludables desde temprana edad.

En esta semana, el Coliseo de Comfenalco fue escenario de las emocionantes finales de bádminton, con la participación de 71 deportistas de los colegios Comfenalco, Trinitario, Docente del Caribe e Institución Educativa Las Gaviotas. Entre los campeones destacados se encuentran Samuel Torres (preinfantil masculino, Comfenalco), Gabriela Maya (infantil femenino, Comfenalco), Iván Quiroz (infantil masculino, Comfenalco), Helany Arrieta (prejuvenil femenino, Comfenalco), Juan Velasco (prejuvenil masculino, Las Gaviotas), Isabel Franco (juvenil femenino, Trinitario) y Cristian Escorcia (juvenil masculino, Comfenalco).

Con el bádminton cerrando su telón, el fútbol de salón femenino y masculino ha tomado protagonismo en la programación. En la rama femenina, categoría prejuvenil, María Reina venció 5-1 a Benkos Biojó; mientras que en juvenil femenino Antonia Santos superó 5-4 al colegio Montessori. Salesianos ganó 3-0 a Ana María Vélez, y el Inem se impuso 5-2 ante Madre Laura. En la categoría prejuvenil masculina, Fe y Alegría Progreso y Salim Bechara empataron 2-2; mientras que en juvenil masculino, Barbacoas perdió 1-2 frente a Benkos Biojó, Buen Aire se impuso 5-1 a Pasacaballo y Berta Gedeón ganó 5-2 a Salim Bechara.

La competencia de fútbol de salón continuará el viernes en diferentes escenarios de la ciudad, incluyendo Manga, Bruselas, Calamares Unidad Deportiva, Santa Lucía sintética y San Pedro. En los próximos días, se sumarán otras disciplinas que darán continuidad a esta gran fiesta deportiva que se extenderá durante agosto y septiembre.

“Con estos juegos buscamos mucho más que resultados deportivos. Nuestro objetivo es promover el trabajo en equipo, el respeto y la integración entre las instituciones educativas, y a la vez fortalecer el sentido de pertenencia por la ciudad a través del deporte”, destacó Campo Elías Therán, director del IDER.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER y la Secretaría de Educación Distrital, y en articulación con el Ministerio del Deporte, se invita a la comunidad educativa, padres de familia y ciudadanía en general a acompañar y respaldar a nuestros jóvenes talentos en esta fase distrital de los Juegos Intercolegiados 2025, que día a día deja huellas de esfuerzo, disciplina y pasión por el deporte.