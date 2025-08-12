Alias ‘Pablo Sevillano’, exlider paramilitar, fue capturado en Estados Unidos

La policía de Florida detuvo a Guillermo Pérez Alzate, quien había sido solicitado por la JEP para declarar como presunto responsable de violaciones de derechos humanos. (Foto: Cortesía )

El exjefe paramilitar Guillermo Pérez Alzate, conocido con el alias de Pablo Sevillano, fue capturado en Florida (Estados Unidos). La captura fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detallando que el operativo ocurrió en Orlando.

Tras esta captura, las autoridades aseguraron que Pérez Alzate es “lo peor de lo peor” y que su captura fue fruto del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Orlando.

Según la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el colombiano fue detenido como inmigrante indocumentado y resaltaron que es “buscado por su presunta participación en 29 asesinatos y delitos relacionados”.

¿Por qué está Pablo Sevillano en Estados Unidos?

Guillermo Pérez Alzate fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por su participación en “una organización narcotraficante con sede en Colombia, lo que resultó en su condena y sentencia a 210 meses de prisión por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos”.

Si bien Pérez Alzate fue condenado a 17 años de prisión por narcotráfico, solo pagó 7 años de cárcel y luego pasó 5 años bajo libertad condicional. Esta condena concluyó en junio de 2016.

¿Habrá extradición?

Se espera que Guillermo Pérez Alzate sí sea extraditado a Colombia. Según las autoridades que lo detuvieron “es hora de que enfrente las consecuencias de sus atroces crímenes”.

Pese a esta declaración, este sería el tercer intento desde Estados Unidos para enviar de regreso al exlíder paramilitar a Colombia.

En 2016, un juez de inmigraciones en Orlando ordenó su deportación y luego reiteró la decisión en 2017. En ambas ocasiones la decisión fue pospuesta sin mayor explicación.

¿Cuentas pendientes en Colombia?

En 2022, la Justicia Especial para la Paz (JEP) solicitó que alias Pablo Sevillano regresara al país para declarar como presunto responsable de violaciones de derechos humanos, sin embargo, el exlíder paramilitar se negó asegurando que si volvía a Colombia su vida corría peligro, desde entonces se perdió su rastro hasta su captura en Orlando, Florida.

En ese entonces, la citación incluía a otros cuatro exmandos del Bloque Libertadores del Sur:

Guillermo León Marín, alias ‘El Doctor’.

Rodolfo Useda, alias ‘Julio Castaño’.

Horacio de Jesús Mejía, alias ‘Caldofrío’.

Albeiro José Guerra Díaz, alias ‘Palustre’

Adicionalmente, según confirmó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en enero de 2016 el exlíder paramilitar fue condenado a 40 años de cárcel por distintos delitos como:

Concierto para delinquir agravado.

Homicidio en persona protegida.

Secuestro extorsivo.

Desplazamiento forzado.

Testaferrato.

Reclutamiento ilícito.

¿Cómo fue la condena en Colombia?

En septiembre de 2017, la Fiscalía de Colombia condenó a ocho años de cárcel a 32 exparamilitares en un fallo calificado como histórico y con el cual se aclaraban 966 “hechos criminales” que se cometieron entre 1999 y 2006, esto en medio de un periodo de enfrentamientos sangrientos entre guerrillas y agentes estatales.

“A través de este histórico proceso de macroimputación”, se “garantiza la protección real y efectiva del derecho fundamental a la justicia a favor de las víctimas del conflicto armado colombiano”, unas 7,5 millones entre muertas, desaparecidas y desplazadas, indicó la Fiscalía en un comunicado.

“El fallo esclareció algo más de 250 homicidios, 324 casos de desaparición forzada, 213 desplazamientos, 173 reportes de reclutamiento ilícito y 14 situaciones de violencia basada en género, en las que las mujeres fueron afectadas con tratos crueles e inhumanos”, señaló la nota.

Entre los 32 acusados, están los entonces cabecillas de las AUC “Ernesto Báez”, “Pablo Sevillano” y “Julián Bolívar”.

A su vez, la sentencia reconoció a 4.260 víctimas directas e indirectas de esa estructura paramilitar y ordenó iniciar procesos de extinción de dominio contra los bienes de los condenados.