Gustavo Gómez, el ingeniero colombiano que diseña el futuro digital de la banca

A principios de los años 90, en Gama, un pequeño municipio de Cundinamarca, Colombia, la tecnología no formaba parte de la vida cotidiana. Los computadores eran un lujo, y más aún para familias de clase media en zonas alejadas de las grandes ciudades. Allí, entre montañas y lejos de las vitrinas tecnológicas, creció Gustavo Gómez Garzón.

Su primer contacto con el mundo digital no fue en un laboratorio ni en un aula universitaria, sino en la sala de su casa, junto a su padre, un funcionario público con espíritu de pionero tecnológico. “Siempre fue y aún lo sigue siendo un apasionado por la tecnología, un avanzado para la época y la persona que siempre admiraré más en mi vida”, recuerda.

En aquellos días, las consolas de videojuegos eran la ventana al futuro. Padre e hijo compartían largas jornadas frente a la pantalla, compitiendo como si fueran hermanos. “Fueron muchas las noches en las que amanecíamos jugando. Yo era un niño chiquito y mi papá parecía mi hermano gemelo”, recuerda.

Pero el verdadero cambio llegó cuando, después de años de espera, la familia compró su primer computador. “Fue un salto enorme. Sentí que me había llegado un juguete nuevo muy costoso que servía para mucho, pero a la vez para nada… entendí que era solo un adorno caro si no tenía software. Ahí descubrí que había nacido para darle vida a los computadores a través del software”.

Aprender haciendo

Desde entonces, Gustavo no solo jugaba: desarmaba y armaba el equipo, probaba discos de 5¼ pulgadas, exploraba su lógica interna. Esa curiosidad se transformó en habilidades técnicas mucho antes de que llegara a la universidad. Cuando inició su vida laboral, todavía no tenía un título profesional, pero sí experiencia real. Entró a trabajar en empresas de tecnología, donde, como él mismo relata, las materias que en la universidad eran complejas para sus compañeros —especialmente programación— para él eran naturales: “Era lo que hacía en mi día a día”.

Tras completar la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Fundación Universitaria San Martín, decidió ir más allá. Cursó una Maestría en Arquitectura de Tecnologías de la Información en la Universidad de los Andes, enfocándose en un concepto que, a finales de la década de 2010, se convirtió en palabra clave: la arquitectura digital. “Es saber cómo diseñar y entregar productos y servicios digitales… hoy eso significa experiencias completas a través de aplicaciones, dispositivos IoT y servicios en la nube”.

Más de una década innovando en la banca

Si hay un sector donde Gustavo ha dejado huella, es en la banca. Trabajó en entidades como Banco Popular, Banco de Bogotá y BBVA, liderando proyectos de gran escala. En Grupo Aval, por ejemplo, fue parte clave en la optimización de la originación crediticia, implementando microservicios, metodologías ágiles y soluciones en la nube.

Para él, el sistema financiero es mucho más que transacciones: “La banca es la forma en que el dinero produce más dinero… y no solo para los bancos, también para los clientes que hacen buen uso de los productos”. Su experiencia le ha permitido entender la complejidad del ecosistema financiero: canales móviles y virtuales, core bancario, ciberseguridad, motores de riesgo, simuladores de oferta, gestores documentales y sistemas de recaudo. “La clave es que la tecnología le dé un valor real al negocio, que sea segura, costo eficiente, siempre disponible, y que mejore la vida de las personas”.

El arquitecto que también construye

A lo largo de más de 20 años, Gustavo ha ejercido múltiples roles: desarrollador, arquitecto, DevOps, SRE, gerente y líder. Pero su lugar favorito está en la intersección de la estrategia y la ejecución: “Combinar los roles de arquitecto y DevOps/SRE… es una sinergia poderosa que conecta la visión estratégica con la implementación técnica. Es diseñar soluciones robustas y asegurarse de que sean operables, eficientes y sostenibles”.

Su diferencial radica en la experiencia transversal. Haber pasado por todos los niveles de la cadena tecnológica le da una perspectiva integral y la capacidad de tomar decisiones con una visión completa. “Soy un obstinado en buscar que las cosas se hagan de la mejor manera… y me gusta ayudar a mis compañeros brindándoles herramientas para que sean mejores”.

Tecnología, valores y familia

Fuera del trabajo, Gustavo se describe como un hombre tranquilo, serio y responsable, que coloca los valores y la ética por encima de todo. Es esposo, padre e hijo dedicado, crítico de la corrupción y defensor de la honestidad. Su vida no se limita a la tecnología: es apasionado por la Fórmula 1, el fútbol —hincha fiel de Millonarios y del Real Madrid— y los deportes a motor. También confiesa que disfruta rodearse de dispositivos inteligentes, incluso con cierta debilidad por comprarlos compulsivamente.

Lo que comenzó como un niño desmontando una CPU en un pueblo de Cundinamarca, es hoy un profesional con certificaciones en AWS y Microsoft Azure, líder en arquitectura de soluciones y confiabilidad, capaz de diseñar sistemas que sostienen el corazón tecnológico de la banca. En sus palabras, sigue siendo “un soñador en que el mundo puede ser cada vez mejor” y quizás, desde su escritorio lleno de pantallas y diagramas, ya está construyendo una parte de ese mundo.