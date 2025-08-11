El Reino Unido amplía su programa de expulsión de extranjeros condenados por la justicia

Las autoridades británicas anuncian que la ampliación de su programa de expulsión de extranjeros condenados por la justicia, pasará de ocho a 23 países.

“Durante mucho tiempo, delincuentes extranjeros han explotado nuestro sistema de inmigración quedándose en Reino Unido durante meses, incluso años, mientras sus recursos se prolongaban. Esto debe acabar”, declaró la ministra del Interior, Yvette Cooper, citada en el comunicado.

¿De qué se trata este programa?

Esta medida, conocida como “expulsar ahora y recurrir después”, permite deportar a estas personas sin esperar a que cumplan su condena en prisión, con la opción de apelar desde su país de origen.

Entre los nuevos países incluidos están Angola, Botsuana, Líbano, India y Canadá. El gobierno británico afirma que con este programa busca reducir la inmigración y optimizar recursos, señalando que una plaza en prisión cuesta más de 54.000 libras al año.