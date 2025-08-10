Líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no se puede decidir sin Kiev

Tras el pronunciamiento de los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin de su próxima reunión en Alaska, con el fin de discutir el conflicto con Ucrania, los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron este sábado un comunicado conjunto en el que advirtieron que el “camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania”.

El texto, firmado por Von der Leyen, junto a los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, llega días antes de la reunión prevista entre estos dos mandatarios.

“Las conversaciones fructíferas solo pueden tener lugar en un contexto de alto el fuego o de reducción de hostilidades. El camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, afirmaron en el comunicado.

Además, reiteran que las fronteras internacionales “no deben ser cambiadas a la fuerza y que la línea actual de contacto debería ser el punto inicial de las negociaciones”.