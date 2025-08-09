La Asamblea Nacional de Venezuela denuncia nuevas amenazas de EE.UU. y respaldan a Nicolás Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela manifestó este sábado su apoyo al presidente Nicolás Maduro, calificando de “agresión” el aumento de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura.

Le puede interesar: Rusia “condena y rechaza” el plan israelí de ocupación de Ciudad de Gaza

“Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de Estados Unidos, a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real, más allá el intento de agresión delirante contra el presidente”, dijo Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Estados Unidos ofreció 50 millones de dólares por la captura del presidente Maduro

La fiscal general estadounidense Pam Bondi anunció el jueves que Washington duplicó la recompensa a 50 millones de dólares por la captura del presidente Maduro, al considerarlo uno de los “narcotraficantes más grandes del mundo”.

Por esta decisión, Rodríguez quien es el principal negociador de Venezuela en las conversaciones con Washington agregó que Maduro es “protector de la sólida democracia que los protege y es el que conduce el Estado y la justicia venezolana”.