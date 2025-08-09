Ejército Nacional intensifica operaciones para mantener abierto corredor hacia Santa Rosa del Sur

El objetivo de esta operación es intensificar las acciones ofensivas contra el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos armados residuales.

El refuerzo de la presencia militar en la región busca golpear de forma contundente a estos grupos, con el fin de brindar seguridad a todos los habitantes del departamento y estabilizar el territorio.

La Brigada No. 19 ha desplegado tropas en el centro poblado de Canelos con el fin de afectar a los grupos armados al margen de la ley que delinquen en el área.

El objetivo es contrarrestar las amenazas a la seguridad y el desarrollo de este sector del municipio de Santa Rosa, al sur de Bolívar.

En el Fuerte Militar de Tolemaida, las tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 9 continúan fortaleciendo sus capacidades operacionales.

Se enfocan en un entrenamiento especializado para mantener la capacidad de desplegarse con agilidad y contundencia, un compromiso fundamental para la consolidación de la seguridad y el progreso en el sur de Bolívar.