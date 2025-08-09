Ejército Nacional intensifica operaciones para mantener abierto corredor hacia Santa Rosa del Sur
Tropas del Batallón de Selva No. 48 de la Brigada No. 19 continúan ingresando al área de operaciones
El objetivo de esta operación es intensificar las acciones ofensivas contra el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos armados residuales.
El refuerzo de la presencia militar en la región busca golpear de forma contundente a estos grupos, con el fin de brindar seguridad a todos los habitantes del departamento y estabilizar el territorio.
La Brigada No. 19 ha desplegado tropas en el centro poblado de Canelos con el fin de afectar a los grupos armados al margen de la ley que delinquen en el área.
El objetivo es contrarrestar las amenazas a la seguridad y el desarrollo de este sector del municipio de Santa Rosa, al sur de Bolívar.
En el Fuerte Militar de Tolemaida, las tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 9 continúan fortaleciendo sus capacidades operacionales.
Se enfocan en un entrenamiento especializado para mantener la capacidad de desplegarse con agilidad y contundencia, un compromiso fundamental para la consolidación de la seguridad y el progreso en el sur de Bolívar.