Cartagena respira artes escénicas con la Sala de teatro ‘Ruleli’

La sala de teatro no convencional ‘Ruleli’ fue seleccionada como una de las ganadoras de la convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’ en la modalidad de Salas Concertadas, apoyada por la Alcaldía Mayor a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC). Este reconocimiento permitirá fortalecer la programación artística y comunitaria de este espacio durante el segundo semestre de 2025.

Bajo la coordinación de Ruby Flores Garrido, ‘Ruleli’ se ha destacado por llevar experiencias culturales a comunidades con acceso limitado a la oferta artística formal. “Este estímulo nos permitirá continuar nuestro trabajo en condiciones dignas, generar empleo para artistas locales y mantener nuestra programación para comunidades que tienen menos oportunidades de acceder al teatro”, destacó Flores.

La sala, que inició actividades en 2022 como respuesta a las limitaciones impuestas por la pandemia, se ha consolidado como un espacio clave para la formación de públicos y el desarrollo artístico comunitario. Su programación incluye obras de teatro, danza, música y otras expresiones escénicas, con énfasis en procesos de formación artística que desarrollan desde hace ocho años.

“El apoyo a salas concertadas como ‘Ruleli’ es una apuesta por el arte y la equidad. Estas iniciativas demuestran que la cultura puede florecer en cada rincón de nuestra ciudad y generar oportunidades”, señaló Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Para Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, apoyar espacios como ‘Ruleli’ es fundamental para la política cultural de la ciudad: “Estas salas son laboratorios vivos donde se forman nuevos públicos y artistas, democratizando el acceso al arte en todos los territorios”.