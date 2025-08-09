“Carrera de las Juventudes” se realizará este sábado en el Centro Histórico de Cartagena

Desde las 4:00 a.m., se restringe la circulación de vehículos en los tramos de vía del recorrido

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT, informa a la ciudadanía que este sábado, 9 de agosto, se llevará a cabo la “Carrera de las Juventudes” en el Centro Histórico de la ciudad.

El recorrido se inicia a las 6:00 a.m., en la Plaza de la Aduana, y finaliza a las 8:00 a.m. en la Calle de Las Carretas, por lo que, desde las 4:00 a.m., se restringe la circulación de vehículos dentro del Centro Histórico en los tramos de vía del recorrido.

Recorrido

Desde Plaza De La Aduana, Cra 7, Calle 32, Calle San Pedro Claver, Calle San Juan De Dios, Cra 2, Calle Vicaria De Santa Teresa, Calle Antonio Ricaurte, Calle Baloco, Cra 2, callejón de Los Estribos, Calle Santo Domingo, Calle de La Factoría, Cra 2, Calle de La Serrezuela, Calle Camposanto, Calle Stuar, Calle Del Curato, Calle Segunda de Badillo, Calle De La Tablada, Calle de Los Puntales, Calle de Los Siete Infantes, Calle Del Pilar, Calle de La Necesidad, Calle de La Cruz, Calle de La Moneda, Calle San Agustín Chiquita, Calle de La Universidad, Calle Estanco del Aguardiente, callejón De La Merced, Calle Don Sancho, Calle de La Iglesia, Calle De Los Santos De Piedra, Calle Nuestra Señora Del Landrinal, Calle Vélez Danies, Calle Cochera Del Gobernador, Calle Del Coliseo, Calle Vicente García, Calle De Las Carretas.

Unidades operativas del DATT realizarán el acompañamiento durante este recorrido, regulando el tráfico y la movilidad durante la jornada, así mismo, se habilitarán los tramos de circulación vehicular conforme avance la carrera.

El DATT invita a los cartageneros y visitantes planificar sus rutas del desplazamiento con anticipación.