Cárcel para hombres señalados de agredir sexualmente a sus hijastras en Bolívar

Elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramientos en centros carcelarios a dos hombres que presuntamente abusaron de sus hijastras. Los hechos ocurrieron San Jacinto y María La Baja (Bolívar).

En ese sentido, los procesados fueron imputados, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Ninguno aceptó los cargos.

El primer caso se registró en el barrio Matuya de María La Baja entre diciembre de 2022 y agosto de 2023. El procesado, al parecer, aprovechaba los momentos a solas con la hija de su pareja, quien para la fecha de los hechos tenía 10 años, para realizarle tocamientos en sus partes íntimas y en una ocasión la abusó.

En cumplimiento de una orden judicial, la Policía Nacional capturó al padrastro de 30 años en Bogotá (Cundinamarca).

De otra parte, el pasado 28 de julio en la vereda Conejito de San Jacinto, un hombre presuntamente aprovechó que realizaba unas diligencias en motocicleta con su hijastra de 13 años para llevarla hasta un sitio solitario. Allí la habría realizado tocamientos de índole sexual.

El procesado de 32 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional.