15 toneladas de ayudas fueron enviadas al sur de Bolívar ante crisis humanitaria

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lideró este viernes la salida de más de 15 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades de Santa Rosa del Sur y la zona rural de Montecristo, afectadas por el confinamiento forzado impuesto por el Eln durante 18 días.

“Hoy no solo llevamos alimentos y medicinas; llevamos esperanza. Llevamos el corazón de todos los bolivarenses a nuestros hermanos que han vivido días de miedo, encierro y necesidad. Vamos con fuerza, con dignidad, y con la firme decisión de no abandonarlos”, afirmó el mandatario al dar la partida de la caravana.

La emergencia humanitaria dejó a cientos de familias sin acceso a alimentos, medicamentos ni servicios básicos. Ante esta situación, la Gobernación, en coordinación con la Fuerza Pública y el apoyo de distintos sectores, organizó el envío que incluye:

• 1.200 mercados con alimentos esenciales

• 3 toneladas de víveres recolectados en los Montes de María

• 2.000 pares de zapatos entregados por la DIAN

• Kits de aseo, cocina, medicamentos y productos de primera necesidad

La caravana cuenta con escolta de Fuerzas Militares y Policía para garantizar su llegada a las zonas afectadas.

Aunque el ELN levantó el paro armado, las consecuencias de la crisis persisten. El gobernador hizo un llamado al Gobierno Nacional para que esta entrega sea el inicio de una intervención estructural en el territorio, con inversiones en educación, salud, vías, empleo, desarrollo rural y seguridad.

“Desde la región hacemos lo que nos corresponde y más, pero no podemos solos. Si de verdad queremos paz y justicia en el sur de Bolívar, necesitamos que el Gobierno Nacional actúe con decisión y sentido humano”, concluyó Arana.