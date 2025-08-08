Policía Nacional despliega campaña ‘Abraza tu Vida’ en la vía La Cordialidad, Bolívar
Con esta campaña la institución policial promueve el autocuidado en las carreteras de Bolívar
En un esfuerzo por reducir la siniestralidad vial, la Policía Nacional en Bolívar, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, ha intensificado las actividades preventivas en la vía Cartagena-Barranquilla (ruta 9006), conocida como La Cordialidad.
La campaña ‘Abraza tu Vida’ busca sensibilizar a conductores, pasajeros y usuarios sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad vial. Los uniformados están compartiendo recomendaciones clave para prevenir accidentes:
* Verificar que el conductor respete los límites de velocidad.
* Asegurarse de que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad.
* Evitar el uso del teléfono celular al conducir.
* Realizar pausas activas cada dos horas.
* Respetar las señales de tránsito.
* Estar atento a las acciones de otros conductores.
* Reducir la velocidad en condiciones de lluvia.
* Practicar la tolerancia en la vía.
* Evitar distracciones como la música a alto volumen.
* Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.
El Capitán Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte, destacó que estas jornadas se extenderán a todos los ejes viales del departamento de Bolívar. Además, recordó la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad vial a las líneas 123 y #767.
En las últimas semanas, se han impuesto 32 comparendos por infracciones de tránsito y se han inmovilizado 15 vehículos en el puesto de prevención vial de La Cordialidad.