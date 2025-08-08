Policía Nacional despliega campaña 'Abraza tu Vida' en la vía La Cordialidad, Bolívar

En un esfuerzo por reducir la siniestralidad vial, la Policía Nacional en Bolívar, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, ha intensificado las actividades preventivas en la vía Cartagena-Barranquilla (ruta 9006), conocida como La Cordialidad.

La campaña ‘Abraza tu Vida’ busca sensibilizar a conductores, pasajeros y usuarios sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad vial. Los uniformados están compartiendo recomendaciones clave para prevenir accidentes:

* Verificar que el conductor respete los límites de velocidad.

* Asegurarse de que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad.

* Evitar el uso del teléfono celular al conducir.

* Realizar pausas activas cada dos horas.

* Respetar las señales de tránsito.

* Estar atento a las acciones de otros conductores.

* Reducir la velocidad en condiciones de lluvia.

* Practicar la tolerancia en la vía.

* Evitar distracciones como la música a alto volumen.

* Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.

El Capitán Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte, destacó que estas jornadas se extenderán a todos los ejes viales del departamento de Bolívar. Además, recordó la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad vial a las líneas 123 y #767.

En las últimas semanas, se han impuesto 32 comparendos por infracciones de tránsito y se han inmovilizado 15 vehículos en el puesto de prevención vial de La Cordialidad.