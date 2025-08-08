Inauguran nueva zona segura en el barrio San Pedro Mártir – sector Villa Carmen

El evento contó con la participación de autoridades político administrativas, lideres y representantes de la comunidad y un componente de hombres y mujeres que integran la Policía Metropolitana de Cartagena.

Durante la actividad, se reafirmó el compromiso con el trinomio de la seguridad: “Autoridades, Policía Nacional y Comunidad”, fortaleciendo los lazos de confianza y cooperación en beneficio de los habitantes de la zona. La colaboración ciudadana es fundamental en la lucha contra los diferentes hechos delictivos y comportamientos contrarios a la convivencia que se presentan en este sector de la ciudad, y la policía nacional agradece a todos los ciudadanos su participación activa y aporte para mejorar la convivencia ciudadana.

“La implementación de esta nueva zona segura busca generar entornos más protegidos, prevenir conductas delictivas y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes”, destacó la subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con estas acciones, la Policía Nacional en Cartagena ratifica su misión de ser más seguros, cercanos y presentes en cada rincón de la ciudad e invita a la comunidad hacer parte de la red de participación cívica.