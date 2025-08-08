Gaula realizó jornada de prevención contra la extorsión en Magangué

En un esfuerzo por proteger a la comunidad bolivarense y prevenir el delito de extorsión, el Gaula Bolívar de la Policía Nacional llevó a cabo una jornada de prevención en los barrios de Magangué.

La iniciativa, bajo el lema “¡No dejes que te engañen, juntos prevenimos el delito!”, congregó a comerciantes, miembros del gremio hotelero y a la comunidad en general.

Con el mensaje “Córtale la conexión a la extorsión”, se enfatizó la importancia de estar alerta tanto a las formas tradicionales como digitales de extorsión. Proporcionaron consejos y estrategias de seguridad para promover la autodefensa y evitar caer en las trampas de este delito.

Un aspecto importante de la jornada fue la promoción del número de emergencia 165, como recurso para denunciar casos de extorsión y recibir asistencia inmediata. El lema “¡Yo no pago, yo denuncio!” resonó en toda la comunidad magangueleña, recordando la importancia de tomar acción y no ceder al chantaje.

Con la participación de 130 personas, esta iniciativa buscó fortalecer el tejido social y fomentar una cultura de denuncia y solidaridad en la lucha contra la extorsión en el departamento de Bolívar.

“En caso de recibir llamadas extorsivas o requerimientos sospechosos, especialmente por parte de presuntos grupos armados organizados, se invita a denunciar de manera inmediata a través de las líneas habilitadas del GAULA Bolívar, 165 o al 317 8965465. La denuncia oportuna y valiente es fundamental para prevenir este delito y proteger la integridad y tranquilidad de nuestras comunidades del departamento de Bolívar”. Aseveró, el teniente coronel, John Edwar Correal Cabezas, comandante Departamento de Policía Bolívar encargado.

Además, manifestó el alto oficial que en lo corrido del año se han capturado 21 presuntos delincuentes por el delito de extorsión.