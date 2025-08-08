Cayó alias “Pichón” por presunta violencia intrafamiliar en Magangué

Luego de 4 meses de investigación por parte de la Policía Nacional a través de la seccional de Investigación Criminal en Bolívar, fue capturado por orden judicial un presunto agresor conocido con el alias del “Pichón” de 30 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar.

La detención se llevó a cabo en el barrio Centro, sobre la calle 16, del municipio de Magangué. Sobre este sujeto pesaba una orden captura proferida por el juzgado tercero promiscuo municipal de dicha población.

Según las investigaciones el día 18 de abril del 2024 alias “Pichón” al parecer maltrató físicamente a su compañera sentimental ocasionándole múltiples hematomas en el cuerpo, luego de la agresión el capturado continúo realizando una serie de amenazas en contra de la Victima lo que la obligo cambiar su domicilio, lo que incentivo a la víctima a denunciar la agresión ante la fiscalía.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar a esperas que un juez de la república defina su situación judicial.

“La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier manifestación de violencia basada en género o ejercida en el entorno familiar. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos, en especial de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, promoviendo una cultura de respeto, igualdad y convivencia pacífica”. Dijo, el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

“Invitamos a la ciudadanía a denunciar estos hechos de forma segura y confidencial a través de la línea 123, la Línea Nacional 155 para mujeres víctimas de violencia o acercándose a la estación de Policía más cercana”. Concluyó el alto oficial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“En lo corrido del año se han capturada a 81 personas inmersas en el delito de violencia intrafamiliar. Además, se han recepcionado 430 denuncias por dicho delito”. Aseveró Correal Cabezas.