Capturan a cuatro personas que pretendían invadir un predio en Arjona

Momentos en que unidades de vigilancia de la estación de Policía de Arjona se encontraban realizando labores de patrullaje en el barrio El Limonar, fueron alertados por la llamada de un ciudadano, quien aseguraba que un grupo de personas había llegado a la vereda El Remanso, en la finca Loma Larga a invadir cierto predio.

Se trata de cuatro personas de 18, 45, 49 y 62 años de edad, quienes pretendían invadir dicho predio. Sin embargo, las unidades de la Policía llegaron y lograron constatar qué, el terreno, tiene Amparo Policivo mediante Resolución #017 del 12 de junio del 2025, emanada por la Inspección Central de Arjona.

“Es importante recordarles a las personas que no pueden estar invadiendo predios porque estarían cometiendo un delito. Y le extendemos la invitación a la ciudadanía que presencie este tipo de acciones de grupos o familias de invadir terrenos, se comuniquen con la línea 123 de la Policía Nacional”, señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar.

Por otra parte, estas cuatro personas fueron capturadas por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de Policía, y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación a esperas que un juez de control de garantías les defina su situación judicial.