Capturados dos presuntos delincuentes con una pistola 9 milímetros

Al parecer, minutos antes, habrían participado en un hecho de afectación a la vida en el barrio Bruselas, el pasado 2 de agosto.

En lo corrido del año se han capturado 76 personas por el delito de homicidio y 579 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Cartagena de Indias, D.T. y C. En el marco de acciones contra el homicidio y la protección a la vida, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, capturan en flagrancia a dos presuntos delincuentes en el barrio Martínez Martelo.

La Policía Nacional y la oportuna información de la comunidad, fue clave para desplegar un rápido operativo en las horas de la mañana en la rotonda del Mercado de Bazurto, donde se interceptan dos hombres con un arma de fuego a bordo de una motocicleta.

Los detenidos conocidos como ‘el Keyver’ y ‘el Brayan’, de 21 y 22 años respectivamente, se les practicó un registro personal, encontrándoles en su poder una pistola 9 milímetros, marca Springfield Armory U.S.A, un cargador y tres (3) cartuchos de igual calibre, sin percutir.

Alias ‘el Keyver’, presenta anotaciones judiciales como indiciado por el delito de homicidio (2023) y porte ilegal de armas de fuego (2025); mientras que alias ‘el Brayan’, le figuran anotaciones por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2025) y violencia intrafamiliar (2024).

A los indiciados se les investiga por su presunta participación en un hecho de afectación a la vida en el barrio Bruselas el pasado 2 de agosto de 2025.

Los capturados, presuntamente, harían parte de bandas multicrimen con injerencia en los barrios del sur de la ciudad, desde donde, desplegarían su actividad delincuencial.

Esta arma de fuego ilegal, será enviada al laboratorio de balística para que peritos analicen y cotejen con las evidencias que se han recolectado en lugares de los hechos donde se han presentado afectaciones a la vida.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

“Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, a las estructuras multicrimen que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana”, aseguró la subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque.

La Policía Nacional en Cartagena de Indias, invita a los cartageneros a seguir cooperando-bajo absoluta reserva- con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123. Absoluta reserva.