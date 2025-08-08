Bomberos controlan incendio en la catedral de Córdoba, España, declarada Patrimonio de la Humanidad

El incendio que se declaró este viernes en la histórica mezquita-catedral de Córdoba, al sur de España, visitada por más de dos millones de personas cada año, fue controlado, según informaron los bomberos.

“El incendio no está extinguido, pero se está en proceso de mitigar”, explicaron las autoridades, dos horas después de iniciado el incendio en el histórico templo musulmán en España.

Según los reportes preliminares, sobre las nueve de la noche hora local, una máquina de limpieza habría provocado el fuego tras un cortocircuito. Los gestores del templo confirmaron el incidente en su cuenta en la red social X.

Los servicios de emergencia desplegaron a todo su personal para la atención del incidente, siguiendo el protocolo establecido por las autoridades. A pesar de que no se entregaron reportes detallados, el alcalde de la ciudad insiste que: “Habrá daños, pero no es una catástrofe”.

Este monumento fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. En 2024, recibió la visita de más de dos millones de personas, que convierten a esta mezquita en uno de los destinos turísticos más visitados de Andalucía por su valor cultural, artístico y religioso.

El tercer incendio en la mezquita-catedral de Córdoba en la historia

Este incendio que sufrió la Mezquita-Catedral de Córdoba, España, en las últimas horas es el tercero que se registra en su milenaria historia. El primero ocurrió en 1910. El segundo en 2001.

El primer incendio, ocurrido hace 115 años, fue ocasionado por una descarga eléctrica sobre la cúpula del templo. Las causas del segundo se relacionaron con la explosión de dos aerosoles, posiblemente activados por la exposición al sol en una sala sin refrigeración y con temperaturas muy altas.

El segundo incendio, que tuvo lugar el 5 de julio de 2001, destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5,000 almacenados en el archivo del templo.