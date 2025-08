Cartagena tendrá su primer Inventario del Patrimonio Cultural

En una acción sin precedentes, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), emprende la realización del Primer Inventario del Patrimonio Cultural de la ciudad, una herramienta indispensable para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la salvaguardia de la memoria colectiva.

Para dar cumplimiento a ese objetivo contemplado en el Plan de Desarrollo Cartagena Ciudad de Derechos 2024-2027, el IPCC suscribió un convenio con el Museo Histórico de Cartagena –MUHCA–, que dispondrá de un equipo técnico liderado por su director, Moisés Álvarez Marín y compuesto por aproximadamente 25 profesionales en historia, antropología, sociología y gestión cultural, articulados con los enlaces comunitarios territoriales.

“El proyecto busca no solo describir, sino reconocer, dignificar e incluir las múltiples expresiones culturales que hacen de Cartagena una ciudad singular y diversa, por lo cual comprenderá cinco momentos metodológicos claves: planeación y concertación, identificación de manifestaciones, documentación y análisis, registro y divulgación, siguiendo un enfoque que privilegia los diálogos con las comunidades, la participación activa de sabedores, portadores y gestores culturales, y el reconocimiento del patrimonio como un tejido vivo que conecta lo material, lo inmaterial y lo natural”, explicó Lucy Espinosa Díaz, directora general del IPCC.

Se implementará una metodología participativa que articula lineamientos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y su Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La primera fase se desarrollará en la Localidad 3: Industrial y de la Bahía, un territorio que, pese a su profunda riqueza patrimonial, se encuentra en grave riesgo por el avance de la industria, la contaminación ambiental y la escasa intervención institucional que tuvo durante décadas.

“En esta zona convergen memorias prehispánicas, coloniales y contemporáneas, con fuerte presencia de comunidades indígenas zenúes, negras y palenqueras. Iniciar por esta localidad no es una decisión casual, es un gesto consciente de inclusión y de reparación histórica”, sostuvo Moisés Álvarez, director del MUHCA.

La primera fase se ejecutará durante este segundo semestre, y las siguientes abarcarán las otras dos localidades del Distrito, garantizando que al finalizar el actual periodo de gobierno la Heroica cuente con un inventario integral, público y digitalizado, que sirva como base para la planificación cultural, el diseño de rutas turísticas responsables, políticas públicas coherentes, procesos educativos y comunitarios.

El alcalde mayor, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de esta iniciativa que marca un hito en los esfuerzos por conservar y defender nuestra riqueza patrimonial, que, a pesar de algunos intentos dispersos, no cuenta con un inventario formal a la altura que necesita la ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. “Cartagena no puede seguir desconociendo su patrimonio. Lo que no se conoce no se protege, y lo que no se nombra no se defiende. Este inventario es una herramienta estratégica para reconocer, cuidar y proyectar lo que somos”, precisó el mandatario.

El Museo Histórico de Cartagena cuenta con la experiencia y competencia para la ejecución del proyecto, y su realización fortalece el cumplimiento de sus propósitos misionales como gestor de la salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad. La directora del IPCC formuló un llamado a los diferentes sectores público, privado y comunitario a respaldar y participar de manera activa en este proceso, que además de su rigor técnico representa “un acto de amor colectivo por Cartagena”.

El documento base que describe la hoja de ruta del inventario comienza con una premisa reflexiva de Gabriel García Márquez, quien, en su profundo aprecio por esta ciudad, la dejó plasmada en sus memorias “Vivir para contarla”:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Vi los árboles marchitos y las estatuas de próceres que no parecían esculpidas en mármoles perecederos sino muertos en carne viva. Pues en Cartagena no estaban preservadas contra el óxido del tiempo, sino todo lo contrario: se preservaba el tiempo para las cosas que seguían teniendo la edad original mientras los siglos envejecían. Fue así como la noche misma de mi llegada la ciudad se me reveló a cada paso con su vida propia, no como el fósil de cartón piedra de los historiadores, sino como una ciudad de carne y hueso que ya no estaba sustentada por sus glorias marciales sino por la dignidad de sus escombros”.