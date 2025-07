Marieven Artigas, la diseñadora gráfica que convirtió los límites en su mejor recurso

¿Qué tienen en común empresas como Netflix, Warner, Discovery, Amazon, Goodwill, CAF, Purina, Lifesavers, Skinny dipped, Bimbo, Omron, Johnson & Johnson, Shell, Big Freedia y los Kansas City Chiefs? Todos han trabajado con la diseñadora gráfica venezolana Marieven Artigas, quien ha podido aportar con su arte a estas importantes marcas. Hoy convertida en toda una experta y una referencia en el continente reflexiona sobre sus inicios.

Cuando Marieven era adolescente, el boom del internet encendió una chispa creativa que no ha dejado de crecer. Todo comenzó en foros de fans —de RBD, nada menos— donde los usuarios presumían firmas gráficas y banners personalizados. Al no encontrar diseños que le gustaran del todo, decidió aprender a hacerlos por sí misma. Lo que empezó como curiosidad adolescente pronto se transformó en vocación. A los 15 ya participaba en foros de Photoshop, Corel Draw, y competencias de diseño digital. Para ella, escoger Diseño Gráfico como carrera fue una decisión tan natural como respirar.

Graduada Magna Cum Laude y oradora de su clase en la Universidad de Los Andes (Venezuela), Marieven no tardó en descubrir que su verdadera pasión estaba en el movimiento. Una asignatura sobre medios audiovisuales fue su puerta de entrada al motion graphics. Tras realizar un proyecto animado que le encendió el alma, armó un reel rudimentario y se lanzó a buscar pasantías. Así llegó a Neko Films, en Caracas, donde bajo la guía de Gustavo Sánchez se sumergió en el mundo de la animación profesional. En apenas dos años pasó de pasante a liderar la dirección de arte de proyectos para clientes como Johnson & Johnson y la Universidad Interamericana de Panamá.

Hoy, Marieven se define como una generalista. No le interesa encasillarse en una sola tarea. Le apasiona la diversidad de roles que desempeña: desde establecer estilos visuales, supervisar rodajes y efectos especiales, hasta animar personajes y diseñar sistemas gráficos. Esta versatilidad se ha convertido en su sello distintivo.

Pero lo que realmente la diferencia es su relación con los límites. “Donde otros ven restricciones, yo veo oportunidades”, afirma. Para ella, las limitantes de un proyecto son un campo fértil para la creatividad. Ya sea reusando un viejo video corporativo o inventando desde cero una estética sin referencias previas, Marieven tiene una habilidad especial para encontrar caminos ingeniosos donde otros solo ven callejones sin salida.

Si hay una constante en su trabajo, es su amor por contar historias. No solo las narra: las siente, las moldea, las baila. El ritmo, muchas veces pasado por alto en la animación, es para Marieven una herramienta narrativa central. Y es justamente ese sentido del ritmo —forjado con influencias latinoamericanas, tanto académicas como populares— lo que ha sorprendido y enamorado a colegas en Estados Unidos.

Actualmente trabaja en FatHappy, un estudio creativo con base en Luisiana, y su talento ha sido galardonado repetidamente. En los American Advertising Federation Awards de 2024 y 2025, su nombre figura como Motion Designer en más de una docena de premios, incluyendo múltiples Gold Addy Awards y reconocimientos como Best Video y Best in Show. También fue distinguida con un Bronze Telly Award por su trabajo con el Innocence Project.

Ha colaborado con marcas y organizaciones de alto perfil como Netflix, Warner Discovery, Amazon, CAF, Purina, Shell, Bimbo, Lifesavers, y Goodwill. También ha dejado su huella en campañas con impacto social, como las del Agenda for Children y el New Orleans Health Department.

Como parte de su compromiso con la educación y la formación de nuevas generaciones de creativos, Marieven ha sido invitada a dictar conferencias en universidades venezolanas. En la Universidad de Los Andes ofreció una charla sobre lenguaje visual y movimiento, y en la Universidad Central de Venezuela compartió sus conocimientos sobre el formato de videos explicativos como herramienta periodística. Estas intervenciones no solo demuestran su vocación por enseñar, sino también su interés por fortalecer el ecosistema creativo latinoamericano.

Desde los Estados Unidos, Marieven Artigas ve su aporte a la comunidad artística como una fusión de ritmo, técnica y perspectiva multicultural. Su experiencia como generalista le permite liderar equipos diversos, encontrar soluciones creativas en contextos complejos, y seguir innovando con cada nuevo proyecto. No es solo animación. Es ingenio. Es narración con carácter. Es saber cuándo romper las reglas, y cuándo usarlas a favor. Marieven Artigas no solo anima imágenes: le da alma a las historias.