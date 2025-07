Garantizada pavimentación de la calle Colombia, en Olaya Herrera, en el sur de Cartagena

Las obras en la Calle Colombia, en el barrio Olaya Herrera, iniciaron el pasado 19 de diciembre de 2024 y, desde entonces, han sido motivo de alegría para la comunidad, que durante años esperó una intervención estructural en esta importante vía.

Este proyecto forma parte del ambicioso plan de recuperación de la malla vial liderado por el Distrito, que en su segunda fase contempla intervenciones en más de 30 barrios de Cartagena.

Con un avance de más del 50% y el seguimiento directo del alcalde Dumek Turbay, la transformación de la Calle Colombia avanza a paso firme como símbolo del compromiso con los sectores populares y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Durante su visita a la obra de la Calle Colombia, el alcalde Dumek Turbay recorrió el tramo ya fundido, conversó con la comunidad y destacó la importancia de esta intervención para Olaya Herrera.

“Este es un cambio sustancial para esta comunidad que por años ha estado pidiendo esta calle y no había sido escuchada. Hoy esto es progreso real para Olaya, es calidad de vida y bienestar para miles de personas que lo merecen”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Hasta la fecha, ya se han fundido 305 metros lineales de los 525 proyectados en la Calle Colombia, lo que representa un avance físico del 58% en la ejecución de la obra. Esta intervención beneficiará directamente a más de 3.000 personas del barrio Olaya Herrera y zonas vecinas, que por años esperaron una solución definitiva a los problemas de movilidad y deterioro vial.

“Alguien me decía: ‘eso es solo concreto’, y yo le respondí: no, esto no es solo concreto, esto es esperanza, es desarrollo, es dignidad para la comunidad de la Calle Colombia. Aquí seguimos cumpliendo con hechos, no con promesas”, agregó el alcalde Dumek Turbay.

La obra cuenta con una inversión de $3.053 millones, recursos destinados por la Alcaldía de Cartagena en el marco del plan de mejoramiento de la malla vial urbana que impulsa el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, Nicolás Acuña, líder comunitario de la Calle Colombia, resaltó los notables avances en la anhelada obra.

“Queremos agradecer al alcalde Dumek Turbay por cumplirle a nuestra comunidad. Estas obras significan un cambio profundo en nuestra calidad de vida. Antes, en época de lluvias, nos tocaba cargar a los niños en los hombros para poder llevarlos al colegio. Ahora, con esta intervención, nuestra comunidad tendrá un desarrollo real y un impulso que nos permitirá vivir en mejores condiciones.”

Intervenciones de Aguas de Cartagena en la Calle Colombia, en Olaya

Mientras avanzan las obras en la Calle Colombia, Aguas de Cartagena también ejecuta trabajos complementarios que incluyen empalmes y la instalación de una nueva tubería de cuatro pulgadas, con el objetivo de garantizar un suministro de agua potable más eficiente para las viviendas del sector.

Estas acciones, articuladas con el Distrito, permitirán no solo mejorar la movilidad en esta vía clave del suroriente de Cartagena, sino también optimizar los servicios básicos y la calidad de vida de cientos de familias del barrio Olaya Herrera.

Más buenas noticias: CDI Ciénaga de la Virgen, en condiciones dignas

Acompañado por la secretaria de Desarrollo social, Ana Milena Jiménez, el alcalde Dumek Turbay también constató a primera hora de este sábado el mejoramiento del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Ciénaga de la Virgen.

En el CDI Ciénaga de la Virgen, que brinda atención a 300 niños de sectores como Olaya, El Líbano y La Candelaria, el mandatario verificó los avances de los trabajos de adecuación y dotación.

Las obras comprenden pintura, cambio de cubierta, mejoras en zonas verdes, baños y cocina, así como la entrega de menaje para fortalecer los espacios educativos y de alimentación. Todo estará listo para la entrega oficial este miércoles.