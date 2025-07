Felipe “Pipe” Córdoba propone revolucionar la justicia con inteligencia artificial

Durante una conversación con periodistas de Caracol Radio, el ex contralor general de la República y aspirante presidencial Felipe “Pipe” Córdoba planteó una de sus propuestas más innovadoras: utilizar inteligencia artificial y tecnología de automatización para aliviar el colapso del sistema judicial colombiano.

“Tenemos jueces con más de 3.000 procesos activos. Humanamente es imposible impartir justicia así. Por eso, debemos apoyarlos con herramientas tecnológicas que agilicen decisiones, gestionen expedientes y liberen su carga para lo esencial: juzgar con imparcialidad”, afirmó Córdoba.

La propuesta consiste en implementar un sistema nacional de justicia digital, con algoritmos supervisados, que gestionen audiencias menores, seguimiento a procesos, alertas de vencimientos y priorización de casos.

“Ya lo hicimos en la Contraloría. Gracias a tecnología predictiva, recuperamos obras inconclusas y dinero público. Ahora debemos aplicarlo a la justicia, que hoy está rebasada y genera impunidad por congestión”, explicó.

Tecnología para la gente, no solo para el poder

Más allá del sistema judicial, Felipe “Pipe” Córdoba propone usar tecnología para facilitar el acceso ciudadano a salud, veterinaria, educación y participación.

Entre sus propuestas destaca la creación de una plataforma de atención veterinaria 24/7, con censos digitales de animales callejeros y sistemas de monitoreo municipal, que permitan llevar atención médica gratuita a los animales más vulnerables.

“Un país que cuida a sus animales también cuida a su gente. Hoy en Colombia, hay más perros y gatos abandonados que camas disponibles en centros de zoonosis”, alertó.

Además, plantea el uso de inteligencia artificial para distribución eficiente de ambulancias, análisis de datos en salud y mejora del Plan de Alimentación Escolar (PAE), evitando robos y mejorando la nutrición infantil.

Justicia sin congestión, ciudadanos con confianza

Córdoba enfatiza que su propuesta no reemplaza a los jueces, sino los potencializa con herramientas modernas, como ya sucede en países como Estonia, Reino Unido o Corea del Sur.

“Una justicia congestionada es una justicia que no llega. Y si no llega, la gente deja de confiar en el Estado. La tecnología no es un lujo, es una urgencia”, dijo con firmeza.

Durante su gestión en la Contraloría, Córdoba demostró que los algoritmos pueden ser aliados del control y la prevención. Ahora quiere replicar esa visión en uno de los poderes más golpeados del país.

Volver a confiar en la justicia

“El colombiano no pide milagros, solo quiere que lo escuchen, lo atiendan, y le resuelvan con prontitud”, afirmó.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Su propuesta ya ha generado atención en redes sociales, donde cientos de usuarios han aplaudido la idea de una justicia más humana, moderna y cercana.

“Si podemos pedir comida desde el celular, ¿por qué no podemos agendar una audiencia, denunciar un delito o seguir un proceso desde ahí?”, concluyó.