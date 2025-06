Fuertes críticas del alcalde de Cartagena al ministro de Minas y Energía

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay no pudo ocultar su descontento con la última ausencia del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma en el Congreso de Andesco. El mandatario local señaló que el jefe de la cartera también tiene una responsabilidad con los habitantes de la capital del departamento de Bolívar.

“No existe una autoridad que fue elegida, que fuera elegida por los mismos cartageneros que eligieron al presidente Petro. Él es ministro de Mina y Energía por los muchos cartageneros que eligieron al presidente. De la misma manera me eligieron a mí como alcalde. Entonces, si él llega a la ciudad como amo, señor y dueño de la política energética del país, él también tiene que entender que tiene unas obligaciones con los ciudadanos. Entonces, ni viene al congreso donde se habla precisamente de ello, de cómo estamos, de cómo funcionamos, de cómo podemos mejorar y por supuesto, mucho menos le va a importar conversar con la autoridad del caso. Yo también fui elegido democráticamente y yo tengo un mandato y tengo una protección constitucional. Entonces es muy difícil que en un tema tan sensible pues podamos avanzar.”

Turbay Paz le recordó a Palma Egea que la situación del país no amerita más polarización y atender necesidades de sólo un sector de la comunidad.

“Mira, el gran problema de la ciudad en percepción es la seguridad, pero el gran tema que tiene aburrida la gente en Cartagena es la operación de los servicios públicos. No solamente es el costo de energía, también es la poca confiabilidad con agua y alcantarillado, es la angustia frente al costo del gas o el suministro de gas para que las industrias funcionen. ¿Entonces yo que digo, oye, se viene un año ya, se viene un año difícil, un año intenso, y entonces dónde vamos a terminar? Cuando esto se apriete, cuando el proceso electoral se apropie de la mente y de los corazones de los ciudadanos, no tengo ni idea qué va a pasar. Dios quiera que todo salga bien, que la democracia se imponga, pero yo lo que creo es que en un escenario de esto no puede faltar un superintendente de Servicios Públicos, no puede faltar un ministro de Minas y Energía”.

La intervención en Andesco de Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía estaba programada a primera hora del jueves 26 de junio.