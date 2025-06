Fiscalía logra confirmación de condena impuesta a un ex agente de tránsito, por concusión

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que el Tribunal Superior de Cartagena confirmara la condena de 8 años de prisión impuesta a Fredy Herrera Rivera, exfuncionario del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

La Fiscalía demostró que el 26 de noviembre de 2017, en el corregimiento de Pasacaballo, jurisdicción de Cartagena, el exagente recurrió a diversas maniobras, y abusando de su autoridad, indujo al conductor de un vehículo a entregarle dinero o cualquier tipo de dádiva para no imponerle un comparendo, por no portar el extintor.

La Fiscalía demostró que la negativa del ciudadano frente a las pretensiones del uniformado, hicieron que este último intimidara al conductor con inmovilizar su vehículo, acción que no está contemplada en la reglamentación de tránsito por la infracción cometida. Pocos días después, la víctima fue notificada de un parte, en su contra, del cual no tenía conocimiento, pues no estuvo presente en los trámites.

En la sentencia de segunda instancia, el magistrado de la Sala Penal confirmó que el procesado deberá cancelar una multa de 66,6 salarios mínimos legales vigentes, además de afrontar una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 80 meses.

Por estos hechos, el exservidor público actualmente se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario de Cartagena.

Este fallo es de segunda instancia y contra ella procede el recurso extraordinario de casación.