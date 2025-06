Netanyahu revela detalles de los ataques contra Irán ¿cómo se planearon?

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que dio la orden de atacar el programa nuclear iraní en noviembre de 2024, y que el plan inicial de Israel era llevar a cabo los ataques a finales de abril de este año, aunque finalmente tuvo que posponerse.

“La orden llegó poco después del asesinato de (el líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán) Nasrala”, afirmó el mandatario en un vídeomensaje en hebreo tras los sucesos de las últimas horas.

Netanyahu no dio motivos concretos para el retraso de los planes de ataque, aunque medios israelíes apuntan que las negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní comenzaron en abril, justo cuando, según el mandatario, estaba previsto que Israel llevara a cabo sus ataques.

“Estaba claro para mí y para otras personas que tras el asesinato (de Nasrala), con la ruptura del eje iraní que era la base para destruir Israel, Irán avanzaría rápidamente con su programa nuclear (...). Eso es exactamente lo que hizo”, añadió Netanyahu.

Israel asegura que Irán estaba trabajando en un plan secreto para desarrollar un arma atómica, mientras la propia ONU mantiene que no tiene pruebas de ello, aunque tampoco puede garantizar que el programa nuclear iraní es o haya sido exclusivamente pacífico.

Según Netanyahu, la fecha que eligió para llevar a cabo los ataques era a finales de abril de 2025, aunque por “varios motivos” el plan no pudo llevarse a cabo. La nueva fecha (este viernes de madrugada) se eligió “con la recomendación de la cúpula militar”, aseguró.

Avisaron a EE.UU. y hubo reuniones antes de atacar a Irán

Netanyahu, confirmó este viernes que EE.UU. era plenamente consciente de sus intenciones de atacar Irán, que sin su apoyo no lo habría hecho y que tuvieron reuniones antes de los bombardeos de esta madrugada contra altos cargos militares y objetivos nucleares.

“Tuvimos contacto con ellos (el Gobierno de EE.UU.) en muchas conversaciones, incluso en reuniones, aunque no todas son conocidas, y esto, por supuesto, es muy importante”, dijo Netanyahu en un vídeomensaje en hebreo, que añadió que si no hubieran conseguido el apoyo estadounidense, no habrían atacado.

Además, el gobernante israelí dijo que él, junto a su gran confidente y ministro de asuntos estratégicos, Ron Dermer, fueron quienes se encargaron de ir ganándose el apoyo estadounidense.

“Sabían del ataque, ¿qué harán ahora?”, se preguntó Netanyahu. “Se lo dejo al presidente Trump; él toma sus decisiones de forma independiente, y no pretendo hablar por él; lo hace de forma muy convincente y contundente”.