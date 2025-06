Alcalde de Cartagena y el gobernador de Bolívar rechazaron el atentado contra Miguel Uribe

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay expresó a través de la red social X, “Hacer política desde el odio y la polarización lo único que genera es más odio, sectarismo, fanatismo y violencia. No aporta, resta. Ganan los violentos, esos que se sienten cómodos en medio del caos, el terror, la división y la confusión. No podemos permitir volver a esas oscuras épocas donde la diferencia era silenciada con balas, así no más. Desde Cartagena rechazamos la violencia política en Colombia, venga de donde venga. Lo de hoy fue un atentado no sólo contra el senador Miguel Uribe, sino contra nuestra Democracia. Oramos por su vida y seguimos haciendo votos por su pronta recuperación. Solidaridad con su familia, amigos y seguidores.”

También el gobernador de Bolívar, Yamil Arana expresó, “Pedimos a Dios por la vida de Miguel Uribe, fortaleza a su familia en estos difíciles momentos.”

Por su parte el senador bolivarense Jorge Benedetti manifestó a través también de X, “Rechazo con total firmeza el atentado contra

Miguel Uribe. . La historia de nuestro país debe superar la violencia de una vez por toda. La diferencia se debate con ideas, no con balas. Toda mi solidaridad con él y su familia en este momento. Oramos por su salud y recuperación.”